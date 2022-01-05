Цены на топливо стремительно пошли вверх: сколько стоит бензин и дизель на украинских заправках

Цены пошли вверх после праздника / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Розничные сети АЗС 5 января повысили цены на бензины и дизельное горючее.

Об этом сообщили в Консалтинговой группе "А-95" со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов — пишет Enkorr.

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В частности, на WOG и ОККО бензины марки А-92 и А-95 подорожали на 1 грн/л. 31,49 и 31,97 грн/л соответственно. При этом дизельное топливо в этих сетях прибавило 66 коп/л 30,82 грн/л.

На станциях сети Shell бензины подорожали на 0,9 – 1 грн/л: бензин А-92 до 31,49 грн/л, бензин А-95 – до 31,97 грн/л. Цена на ДТ выросла на 66 коп./л, до 30,82 грн/л. Бензины в сети SOCAR подорожали на 1–1,19 грн/л.

/ Фото: скриншот

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Изменения для водителей

С 28 декабря 2021 года водителям, которые учились ездить на "автомате", запрещается управлять "механикой".

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 22 сентября 2021 года №1007, были введены изменения в порядок выдачи водительского удостоверения и допуска граждан к управлению транспортными средствами.

В удостоверении появилась графа 12, в которой есть отметка о сдаче практического экзамена на транспортном средстве с автоматической коробкой передач в виде кода "78".

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При наличии такой информации в свидетельстве водители смогут управлять автомобилем только с АКП, а при ее отсутствии – с любой. Изменения не коснутся тех водителей, которым удостоверение водителя были изданы ранее.

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