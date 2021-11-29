Цены на нефть резко взлетели из-за новой угрозы для инвесторов – что произошло

Цены на нефть резко взлетели / Фото: Коллаж: Сегодня

Цены на нефть в понедельник подскочили в связи с информацией о том, что ОПЕК+ может прекратить увеличение добычи на фоне распространения нового штамма коронавируса Омикрон.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

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Отмечается, что нефть подорожала более чем на 4% за один день, после проседания на 10% в ходе предыдущей торговой сессии.

Нефть марки Brent подорожала на 4,5% и ее цена составляет до 75,98 долларов за баррелль, а нефть марки WTI выросла на 5,0% до 71,50 долларов за баррель.

Падение более чем на 10% в пятницу, 26 ноября, стало самым большим с апреля 2020 года. Инвесторы напуганы, что новый штамм помешает восстановлению экономики и обвалит спрос на нефть.

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"Если рынок продолжает падать, ОПЕК+ может приостановить запланированное увеличение добычи нефти, чтобы поддержать цены", – заявил генеральный менеджер по исследованиям Nissan Securities Хироюки Кикукава.

Также издание отмечает, что Организация стран-экспортеров нефти отложила технические встречи со своими союзниками до конца недели. Таким образом, в ОПЕК+ хотят дать больше времени на оценку влияния нового штамма на спрос.

В четверг Организация соберется и, возможно, объявит окончательное решение о том, нужно ли корректировать план по увеличению добычи на 400 тысяч баррелей в день в январе и дальше.

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Что происходит с ценами на нефть

Еще в конце октября биржевые цены на нефть в мире побили все рекорды и подскочили до более чем 80 долларов за баррель. Это вывело их на докарантинный уровень и опровергло все прогнозы экспертов. Причиной стало повышение спроса на энергоносители.

Кроме нефти резко подорожал и природный газ, за последние полгода цены рекордно прыгнули вверх и обвалились несколько раз до рекордных значений.

"Сегодня" вместе с экспертом разбирались, почему для Украины наступил конец "сырьевого фарта" и что будет с ценами на нефть дальше.

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