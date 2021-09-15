Цены на газ в Европе "зашкалили". Что ждет Украину в отопительный сезон

Биржевые цены на газ бьют рекорды в Украине и Европе / Фото: Getty Images, Pixabay

Цена газа на европейском рынке бьет исторические рекорды. В среду, 15 сентября, цена голубого топлива подскочила до 950 долларов за тысячу кубометров.

Как известно, стоимость газа напрямую влияет на тарифы на теплоснабжение для населения, которые этой зимой могут существенно вырасти. Сайт "Сегодня" разбирался, как повышение цен на газ в Европе отразится на украинском потребителе и сможет ли Украина без проблем войти в осенне-зимний отопительный период.

Почему растет цена

В среду, 15 сентября, цена на газ на европейском рынке уже достигла 950 долларов за тысячу кубометров, побив исторический рекорд. За день до этого биржевая цена газа превысила 800 долларов, о чем свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Еще днем ранее цена приблизилась к 730 долларам за 1 тыс. куб. м, что также стало рекордом за последние три с половиной года – с начала марта 2018-го, когда газ дорожал из-за сильного похолодания в ЕС и стоил 555 долларов за тысячу кубометров.

Основная причина рекордных цен на рынке – страны Европы в этом году не успели закачать в подземные хранилища достаточные объемы запасов газа в условиях ограниченных поставок по трубопроводам и дефицита поставок сжиженного газа.

До перехода от закачки к отбору газа из подземных хранилищ остается чуть более месяца, и в случае холодной зимы Европа рискует столкнуться с небывалым дефицитом газа.

"Дефицит газового баланса в Европе на сегодняшний день составляет 20 млрд кубометров", – сказал "Сегодня" эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

По его словам, поскольку Россия заинтересована в том, чтобы Европа как можно скорее сняла ограничения, наложенные на газопровод "Северный поток – 2", "Газпром" не торопится поставлять в Европу газ свыше своих контрактных обязательств. Около половины всего объема газа страны Европы закупают по долгосрочным контрактам (по цене ниже рыночной), а недостаток вынуждены покрывать за счет газа по рыночной заоблачной цене, которая продолжает стремительно расти.

"Северный поток – 2" достроен. Что дальше?

10 сентября председатель правления российского "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено. Теперь главный вопрос заключается в сертификации объекта, которая позволит использовать "Северный поток – 2" на полную мощность.

Поскольку компания-оператор "Северного потока – 2" не смогла отстоять в суде право нового газопровода обойти нормы Европейского Союза, введение его в эксплуатацию отложено, возможно, до следующего года. Нормы ЕС предусматривают, что новый газопровод может быть заполнен газом от одного поставщика не более чем на 50%.

Госсекретарь Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреас Файхт заявил, что "Северный поток – 2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации. В свою очередь Россия надеется, что дефицит газа в Европе подтолкнет ее к сертификации газопровода, что позволит ввести его в эксплуатацию.

Пока будут идти разбирательства, Россия создает искусственный дефицит газа в Европе и цена на него продолжит расти на фоне угрозы нехватки голубого топлива в случае холодной зимы.

Грозит ли Украине дефицит газа

14 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль заверил, что собственная добыча газа в Украине полностью покроет нужны населения в преддверии осенне-зимнего периода. По его словам, цена на газ для бытовых потребителей пересматриваться не будет минимум до мая следующего года, пока действует годовой тариф.

Шмыгаль утверждает, что подготовка к отопительному сезону проходит согласно графику и энергосистема готова к нему на 90%, в хранилища закачано более 18 млрд кубометров газа, что является наивысшим показателем за последние 10 лет на текущий период.

"В целом годовое потребление газа населением и промышленностью составляет около 22-23 млрд кубометров. Чуть больше 13 млрд кубов – это собственная добыча НАК "Нафтогаз" и частных украинских компаний. Фактически весь этот газ идет на потребление населением", – сказал премьер.

Шмыгаль также заверил, что установленная "Нафтогазом" цена на газ для населения (7,96 грн/куб. м) позволяет обеспечить себестоимость его добычи и поставки. Он добавил, что стоимость газа для бюджетной сферы и предприятий теплокоммунэнерго составит 7,44 грн/кубометр, что позволит не повышать тарифы на тепло и горячую воду.

В свою очередь эксперт Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин напомнил, что для предприятий теплокоммунэнерго даются лимиты на газ, которые рассчитываются исходя из среднего потребления за последние три года.

"Если зима будет холодной, теплокоммунэнерго этот лимит превысят. Все, что выше лимита, будет продаваться по рыночной цене НАК "Нафтогазом", и это может серьезно ударить по доходам теплокоммунэнерго", – сказал Пендзин.

Он не исключил возможности повышения тарифов на тепло в отдельных регионах, однако выразил уверенность, что объем собственной украинской газодобычи и компенсация теплопоставляющим предприятиям разницы в тарифах из госбюджета позволит Украине без проблем войти в осенне-зимний период.

"Я думаю, что у Украины проблем серьезных не будет, а для европейцев, у которых нет газовых месторождений и австрийские газовые хранилища являются единственным источником зимнего обеспечения, это проблемный вопрос", – сказал он.

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