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Цены на бензин резко изменили курс: сколько теперь стоит топливо на украинских АЗС

Ульяна Лебич
9 июля, 12:26
Рассказываем, что происходит с наличием и стоимостью бензина на украинских заправках

Пока автогаз дешевеет, другие виды растут в цене / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По итогам 8 июля, ситуацию на АЗС нельзя назвать однозначной, поскольку с курса падения горючее вернуло на курс роста. К примеру, популярный вид бензина А-92 за день подорожал почти на гривню, остальные прибавили в цене несколько меньше.

Об этом свидетельствуют последние обновленные данные AutoRia.

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Как видим, средняя стоимость А-95+ составляет 51,99 грн, цена А-95 колеблется на уровне 50,62 грн (выросла на 1 коп.), А-92 – на 50,30 грн (выросла на 80 коп.), стоимость ДТ выросла на 1 коп. и составляет 56,45 грн. Что касается автогаза, то его стоимость равна 37,21 грн (этот вид горючего дешевеет уже который день).

Если говорить о наличии горючего, то на большинстве АЗС можно наблюдать традиционно дефицит А95+ и А-92.

В общем ситуация на популярных заправках такова:

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АЗС и вид горючего АЗС ОККО АЗС WOG АЗС UPG АЗС Shell
А-95+52 грн---
А-9551 грн51 грн49 грн50,99 грн
А-92----
ГП57 грн57 грн56 грн57,99 грн
газ36,99 грн-36,50 грн-

Что будет дальше с ценами на топливо?

Раньше мы рассказывали, что цены на горючее в июле будут сильно зависеть от его наличия на заправках. Как говорят эксперты, стоимость бензина и дизеля должна снизиться на 1-2 грн за литр в первой половине июля.

Но такой прогноз справедлив только в том случае, если Россия не нанесет очередных ударов по объектам топливной инфраструктуры страны. По прогнозам, до октября, когда снижается потребление горючего, ситуация на топливном рынке будет оставаться напряженной. И в случае новых атак может возникнуть дефицит или сбой поставок, что тут же приведет к новому росту цен.

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