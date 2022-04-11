Цены на бензин и дизель растут: сколько в Германии стоит заправить авто

Сравниваем цены на топливо в Германии и Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

На украинских заправках цены на горючее пока удается удержать от заоблачного курса. А вот за границей заметны колебания.

Редакция "Сегодня" промониторила цены на бензин, дизель и автогаз в Германии и предлагает посмотреть на разницу с ценами на АЗС в Украине.

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Цены на горючее в Германии

На немецких АЗС заметны ценовые колебания – за последние несколько дней немного подорожали почти все виды горючего, кроме сжиженного природного и нефтяного газа.

Бензин А-95 сбывают по 2,02 евро за литр (64,81 грн), хотя 10 апреля его стоимость составляла 1,99 евро (63,84 грн). Литр А-98 оценивают в 2,14 евро (68,66 грн), а накануне цена была на уровне 2,1 евро/л, или 67,37 грн/л.

Обычный дизель можно купить по цене 2 евро/л (64,16 грн), что на 0,02 евро/л (64 коп.) дороже, чем вчера. Премиальный дизель оценивают по 2,12 евро/л (68,01 грн), хотя раньше он стоил 2,06 евро/л (66,09 грн).

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За литр сжиженного природного газа на заправках просят 1,13 евро (36,25 грн). Сжиженный нефтяной газ сбывают по 1,05 евро/л (33,69 грн).

Цены на топливо в Германии / Фото: скриншот

Цены на топливо в Украине.

На украинских заправках в среднем на несколько копеек подорожали разные виды горючего. Наибольший рост заметен при сбыте бензина А-95+ – стал дороже на 17 копеек.

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Средняя цена на бензин А-95+ по Украине составляет 35,37 грн/л. Обычный А-95 можно приобрести по 33,96 грн/л. Бензин А-92 сбывают в среднем по 33,62 грн/л.

На всех АЗС можно найти дизельное топливо, которое оценивают в 37,27 грн/л. Автогаз также продают – в среднем по 27,1 грн/л.

По имеющейся информации в сети можно заключить, что А-95, А-92 и дизель можно приобрести на всех заправках. Несколько меньший выбор автогаза, а данные о бензине А-95+ свидетельствуют, что он есть в сети OKKO и "Катрал".

Цены на топливо в Украине / Фото: auto.ria.com

Статистика указывает на то, что больше всего изменений с начала апреля претерпели цены на А-92. Если 1 апреля литр этого горючего стоил 33,26 грн, то 5 апреля стоимость достигла пика в 37,13 грн/л. После 8 апреля цена резко упала до 33,61 грн/л и сейчас есть небольшая тенденция роста.

Небольшие "качели" постигли и цены на А-95 и А-95+. В начале месяца эти виды горючего сбывали по 33,7 и 35,2 грн/л соответственно. 5 апреля стоимость упала до 33,3 и 33,56 грн/л, а 9 апреля подскочила до 33,94 и 35,2 грн/л и продолжает расти.

Цены на дизельное топливо и автогаз существенно не изменились, хотя заметны перебои в получении информации о наличии топлива на украинских заправках.

Ранее мы рассказывали о ситуации на рынке горючего в Чехии. Редакция "Сегодня" также пообщалась с экспертом по прогнозам на украинском рынке и ценам на АЗС.