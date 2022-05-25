Цены на автогаз побили новый рекорд: сколько топливо стоит на заправках

Что происходит с ценами на автогаз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине во время бензинового кризиса постоянно растет стоимость автогаза. Очередное удорожание произошло с 24 на 25 мая.

О новой стоимости топлива enkorr сообщила Консалтинговая группа "А-95".

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Сколько теперь стоит горючее

Средняя цена на сжиженный газ, согласно данным ежедневного мониторинга, выросла на 80 копеек – до 40,15 грн за литр.

В консолидированной сети "Приват" (в частности, АЗС "Авиас") цена поднялась на 1,55 грн/л. Теперь на этих станциях автогаз стоит 39,92-39,95 грн/л.

Сеть ОККО подняла цену на 99 коп., и горючее теперь стоит 39,99 грн/л. Автогаз на "БРСМ Нефть" подорожал на 1,25 грн/л, и стоит теперь 41,37 грн/л.

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UPG, WOG, KLO и Shell цену не изменили, и это горючее там стоит 34 грн, 39,98 грн, 42,99 грн и 40,88 грн соответственно.

В общем, ситуация такова:

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Бензиновому кризису конец?

"Сегодня" писали, что аграрии для поставки дизтоплива в Украину предложили использовать флекситанки – специальные гибкие контейнеры.

Аграрии везут на экспорт зерновые грузы и растительные масла на железной дороге 20-футовыми контейнерами, а также автозерновозами. Однако на обратном пути эти автомобили и контейнеры обычно едут пустыми.

"Причем объем таких перевозок по итогам апреля 2022 года – до 1 млн тонн в месяц, и он будет расти, потому что Украине нужно экспортировать по меньшей мере 3 млн тонн зерна и 400 тыс. тонн масла ежемесячно. Следовательно, вполне реально на обратном пути как раз и использовать специальные флекситанки для перевозки в Украину дизтоплива", – объяснил глава ассоциации "Украинский клуб аграрного бизнеса" (УКАБ) Роман Сластен.

Он добавил, что флекситанки помогут еще и снизить стоимость логистики экспорта зерна и импорта дизтоплива.

Кроме того, мы рассказывали, как найти заправку с горючим и купить бензин безналично. Читайте также, о какой мошеннической схеме сеть WOG предупредила своих клиентов.