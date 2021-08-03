Цены на аренду жилья в Украине подскочили на 10-15%, и это еще не конец

Спрос на съемные квартиры продолжает расти, но пока что не достиг докризисного уровня, отмечают аналитики

Аренда жилья подорожала / Фото: Сегодня

Стоимость аренды жилья в Украине выросла на 10-15% с начала 2021 года. При этом сильнее всего дорожали малогабаритные квартиры в домах старой застройки, расположенных неподалеку от метро или других транспортных развязок. До конца года цены могут подскочить еще на 10-15%.

Максимальное повышение цен (на 15%) зафиксировано в крупнейших городах – Харькове, Одессе, Львове, Днепре и Киеве. В других областных центрах выросли на 5-10%. Такие данные сайту "Сегодня" предоставили в Ассоциации специалистов по недвижимости (АСНУ).

Почему жилье подорожало

В первую очередь цены выросли из-за увеличения спроса на 20-25%. Спрос (как и сами цены) еще не достиг пиковых значений докризисного 2019 года, но постепенно стремится к этому.

"На рынке аренды жилья цены формируются из-за имеющего спроса граждан. В течение 2021 года происходит медленное подтягивание стоимости найма к показателям конца 2019 года. Но это происходит без каких-либо ощутимых ценовых скачков", – объяснил президент АСНУ Юрий Пита.

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Прогнозы до конца года

Если социально-экономическая ситуация останется неизменной, стоимость аренды до конца 2021 года повысится в среднем еще на 10-15%. После этого цены вернутся к показателям 2019 года, считают специалисты.

Таким образом, по итогам года цены на аренду жилья вырастут в целом на 25-30%.

А вот если в Украине введут новый локдаун из-за коронавируса, рынок аренды снова обвалится, уверен Пита.

"Сегмент аренды жилья – наиболее чувствительный к быстрым общественным и экономическим изменениям... Влияние возможного локдауна сразу отразится именно на аренде жилья: со снижением спроса стоимость найма также снизится. Однако после отмены ограничений рыночная конъюнктура способна восстановиться в течение 2-3 месяцев", – считает эксперт.

Как известно, многие украинцы покупают жилье, чтобы сохранить накопленные деньги и зарабатывать на его аренде. Правда, эксперты считают, что перепродажа квартир может принести больше дохода, ведь цены на недвижимость постоянно растут. Только по данным официальной статистики, за год жилье подорожало в среднем на 11,6%.

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