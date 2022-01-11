Цены будут несладкими? Что ждёт украинцев после введения "налога на сахар"

Что будет с ценами при введении нового налога / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине вскоре могут ввести дополнительный налог на газированные напитки или так называемый "налог на сахар".

Об этом на своем Telegram канале и Facebook сообщил глава Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи Украины Михаил Радуцкий.

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По его словам, во многих развитых странах такой вид налогообложения помог побудить производителей снизить содержание сахара в напитках, а потребителей перейти на более здоровые заменители.

Радуцкий подчеркнул, что деньги с этого налога должны тратить на программы лечения и профилактики диабета и смену школьного питания.

Однако некоторые эксперты считают, что это приведет только к росту цен на данный вид товаров.

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По словам члена Экономического дискуссионного клуба Олега Пендзина, цена этих товаров вскоре увеличится, однако введение налогов – отнюдь не основная причина, а лишь один из многих факторов.

"Самый главный фактор, который влияет на рост цены – это огромные цены на энергоносители. Понимаете, чтобы произвести любую аграрную переработку необходимы затраты на огромное количество газа и электроэнергии. В силу того, что их стоимость растет катастрофически, будут расти и цены", – говорит эксперт.

Пендзин отмечает, что в другой ситуации, такой вид налогообложения мог бы быть уместен. Однако в условиях энергетического кризиса и бизнеса, едва оправившегося после локдаунов, это может усугубить ситуацию.

Новые налоги для украинцев

С 1 января 2022 года украинцы обязаны будут платить новые виды налогов, в связи с изменениями, внесенными в Налоговый кодекс.

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Так, появятся следующие налоги:

ФЛП обязуются платить ЕСВ;

вводится налог на сделки с недвижимостью;

налог на земельный участок.

Ранее мы рассказывали, кто освобождается от уплаты налога на землю и писали, кому могут вернуть часть налогов.