Цена газа в Европе побила исторический рекорд

Газ в Европе снова подорожал / Фото: Коллаж: Сегодня

В Европе цена газа обновила исторический максимум и превысила 1300 долларов за тысячу кубометров.

Согласно данным биржи ICE, ноябрьские фьючерсы на газ на главном европейском хабе TTF в Нидерландах достигли 108,3 евро за МВт-час. Это более 1300 долларов за тысячу кубометров.

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За сутки цена выросла на 6,6%, а с 1 июля цена на газ выросла вчетверо.

Как запуск "Северного потока-2" повлияет на газовый кризис в Европе

Заместитель Научно-технического центра Психея Геннадий Рябцев рассказал ранее "Сегодня", что если появятся дополнительные объемы газа, это может снизить эти ожидания, так как на свободном рынке появится достаточное количество остатков.

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"Конечно, запуск "Северного потока-2" снизит эти котировки, так как они имеют исключительно спекулятивный характер", – говорит эксперт.

Для того, чтобы это доказать, достаточно сравнить объемы спроса и предложения за предыдущие годы и понять, что это не имеет отношения к экономическим законам.

Ранее мы также писали, что в Украине за газового кризиса в Европе могут вырасти цены на продукты питания и другие товары.