Бюджет выдержит? Сможет ли Украина выплатить внешние долги в апреле

Украинцы доверяют банковской системе / Фото: Getty Images, Facebook, Коллаж: Сегодня

Несмотря на войну, Украина продолжит выплачивать долги, особенно, учитывая, что 2022 год не является годом пиковых выплат.

Об этом рассказал заместитель председателя совета НБУ Василий Фурман в эфире проекта FREEDOM.

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Речь идет об основных выплатах, которые страна должна постоянно производить. На первое полугодие 2022 года – это сотни миллионов гривен, что на самом деле немного для таких операций.

"Бюджет Украины, по состоянию на сегодняшний день, способен обслуживать и выплачивать наши долги. Как будет после войны – другая история", – заметил Фурман.

По словам представителя НБУ, долги Украина должна платить, потому что это положительно влияет на инвестиционный имидж в мире. В то же время из бюджета и дальше будут осуществлять выплаты на оборону, пенсии, зарплаты, государственные программы и поддержку бизнеса.

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Помощь бизнесу

Василий Фурман подчеркнул, что с начала войны НБУ помогает бизнесу и гражданам, как может. Уже произвели ряд положительных изменений:

отмена ряда налогов (экологический, ЕСВ для ФЛП и другие);

снижение до 2% обороны для бизнеса;

уменьшение до 7% НДС на ввоз горючего.

Кроме того, поддерживают аграриев, которые во время военного положения могут получить кредит под 0% и в месяц после его завершения. Уже тысячи людей воспользовались этой возможностью.

Вносят изменения в государственную программу 5-7-9%, чтобы расширить ее для поддержки малого и среднего бизнеса и других отраслей. Идут переговоры с банками Украины.

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Валютный рынок

В первый день войны Нацбанк ввел ограничения и на денежном рынке. В настоящее время официальный курс доллара составляет 29,25 грн. Однако люди не торопятся покупать валюту.

"Украинцы доверяют банковской системе. За время войны депозиты в национальной валюте в банках выросли на 19%, – подчеркнул Фурман.

Он убежден, что сейчас дают результат реформы, которые последние 7 лет постепенно внедрялись в Украине. Конечно, после войны, ожидаемо, потери будут и у банков, и у бизнеса, и в других секторах, но сейчас удается удерживать ситуацию стабильной. Золотовалютные резервы НБУ теперь даже немного больше, чем были до войны.

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