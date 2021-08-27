Будем настаивать на санкциях: в "Нафогазе" высказались о "Северном потоке – 2"

Витренко прокомментировал запуск "Северного потока - 2". Коллаж "Сегодня"

Запуск российского газопровода "Северный поток – 2" противоречит европейскому законодательству, которое требует разграничений бизнеса по добыче и поставкам газа от деятельности по транспортировке магистральными трубопроводами.

Как заявил глава правления НАК "Нафтогаз" Украины Юрий Витренко, сертификация оператора "Северного потока – 2" компании Nord Stream 2 AG невозможна в рамках европейского законодательства.

По его словам, если в Германии "закроют глаза" на нарушения европейского законодательства, Украина будет настаивать на санкциях США против Nord Stream 2 AG, который на 100% принадлежит российскому "Газпрому".

"Потому что это будет нарушением совместного заявления США и Германии. И мы будем настаивать на санкциях", – подчеркнул Витренко.

По его словам, разграничение бизнеса по добыче и поставкам газа от деятельности по транспортировке магистральными трубопроводами нужно для предотвращения монопольных злоупотреблений и манипуляций.

"Северный поток – 2" проиграл суд в Германии

25 августа жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС, отклонил Высший земельный суд Дюссельдорфа.

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Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

Санкции из-за "Северного потока – 2"

США ввели новые санкции против двух граждан России и одного российского судна, причастных к газопроводу "Северный поток – 2".

По данным агентства Bloomberg, ограничения вводятся против АО "Нобилити" (владельца судов снабжения "Иван Сидоренко" и "Остап Шеремета", которые участвуют в строительстве "Северного потока – 2"). Также, как пишет агентство, под санкции попали страховая компания "Константа" и судно "Остап Шеремета".

Канцлер Германии Ангела Меркель готова поддержать санкции против российского газопровода "Северный поток – 2", если РФ начнет использовать его в качестве оружия. Канцлер Германии также выступила и за скорое продление соглашения о транзите газа через Украину на срок после 2024 года.