Борьба с "тенью" в разгаре: к кому придут с проверками в ближайшее время

Эксперты говорят, что теневой сектор имеет свои плюсы для экономики, и одними проверками проблему не решить

В Украине проходят массовые проверки бизнеса. Ищут наемных работников, не оформленных официально. / Фото: Сегодня

С 1 июля в Украине начались масштабные проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства. Государственная инспекция труда в первую очередь наведывается к тем компаниям, которые подозреваются в использовании неофициального труда и без оформления трудовых отношений с работниками.

Сайт "Сегодня" разбирался, почему именно сейчас начались такие проверки, к кому приходят в первую очередь и что грозит нарушителям.

Бизнес ушел в тень

По данным Минэкономики, которые были опубликованы как раз накануне проверок, за время пандемии в Украине значительно выросла доля теневой экономики. Если в 2019 году она составляла 27% ВВП, то в 2020-м – уже 30%.

Надо отметить, что точно подсчитать уровень теневой экономики не под силу никому. Как правило, для таких подсчетов используются разные непрямые методы, поэтому данные у разных источников могут отличаться. Так, например, если Минэкономики оценивало уровень "тени" в 2014 году в 36%, а в 2015-м – в 35%. В то же время по данным МВФ, в 2014-м в Украине находилось в тени 39,95% экономики, а в 2015-м – 42,9%.

По данным Киевского международного института социологии, в 2017 году теневая экономика составляла 46,8% ВВП, а в 2018-м – 47,2% (Минэкономики считает, что в эти годы было 32 и 29% ВВП соответственно). По некоторым исследованиям, доля теневой экономики в Украине составляет примерно 50% ВВП. А экономический эксперт Алексей Кущ зимой говорил в комментарии "Сегодня", что в тени находится 60% фонда оплаты труда.

Вот некоторые цифры: в Украине более 25 млн жителей – трудоспособного возраста. В то же время платят ЕСВ в Пенсионный фонд (то есть оформлены официально) немногим более 10 млн человек.

Большинство исследований подтверждают, что в периоды кризисов доля теневой экономики возрастает. Это видно, в том числе, из графика Минэкономики.

Во время кризисов доля теневой экономики растет. / Фото: Минэкономразвития

Уход в теневой сектор означает, в том числе, что бизнес пытается минимизировать зарплатные налоги. Во время кризисов увеличивается количество предприятий, которые указывают в документах минимальные зарплаты, а разницу доплачивают "в конвертах". Другие вовсе "принимают на работу" сотрудников, что называется, под честное слово – без подписания договоров и оформления.

Вследствие тенизации бизнеса и бюджет, и Пенсионный фонд теряют значительные деньги. При этом экономисты говорят и о позитивной роли теневой экономики. В частности, о том, что теневой сектор более устойчив к кризисам. Если бы его доля была меньше, Украина ощутила бы кризис гораздо острее.

"Украинская экономика выработала определенную резистентность к кризисам. Она сформировала достаточно мощный потенциал антихрупкости, но преимущественно на микроуровне: на уровне частных предпринимателей, самозанятых людей и т.д. И, как ни странно, к примеру антихрупкости можно отнести и наш теневой рынок. Теневая экономика в условиях кризиса является максимально антихрупкой. Именно этим объясняется ее большой удельный вес. А вот финансово-промышленные группы обладают максимальной хрупкостью", – считает Алексей Кущ.

Вероятно, поэтому в разгар кризиса бизнес не трогали. Но, как только Украина перешла в "зеленую" карантинную зону и немного ускорились темпы вакцинации, проверки бизнеса возобновились. Причем акцент сделан на соблюдении трудового законодательства.

К кому придут с проверками

Надо отметить, что проверки бизнеса на предмет соблюдения трудового законодательства начались не 1 июля. Судя по планам Государственной регуляторной службы, такие проверки проходят постоянно. Это подтверждают и сообщения на сайте Гоструда, и сами предприниматели.

"О масштабных проверках Гоструда и правительство объявляют очень часто в течение последних нескольких лет. Основная цель – заставить бизнес официально трудоустраивать работников. Хотя проверки по вопросам выявления неоформленных работников проводятся постоянно, и их никто не отменял", – говорит адвокат Андрей Гевко, партнер юрфирмы "BARGEN".

Основания для проверок сформулированы, в частности, в постановлении Кабмина № 823 от 21 августа 2019 года "Некоторые вопросы осуществления государственного надзора и контроля за соблюдением законодательства о труде".

Инспекция может проводиться на основании жалоб работников предприятия, решений суда, депутатских обращений и т. д. Также они делают выводы на основании информации из открытых источников, от Государственной налоговой службы и Пенсионного фонда.

В частности, проверяющие нагрянут, если:

количество работников не соответствует объемам выполненных работ;

работодатели не подают в ПФУ сведений о приеме на работу сотрудников (в т. ч. отсутствие наемных работников у торговцев подакцизными товарами);

резко (на 20% и больше) выросло количество сотрудников, которые работают неполный рабочий день;

физлица работают по гражданско-правовому договору с одним работодателем больше года;

у работодателя 30% и более сотрудников работают по гражданско-правовым договорам;

в течение года сокращено 10% и более персонала.

Под особым прицелом находятся целые отрасли, где используется неквалифицированный труд и раньше часто выявлялись нарушения. Это, в частности, такие сферы бизнеса:

розничная торговля;

сфера общественного питания;

строительство;

сельскохозяйственные работы;

транспорт.

Как отчитывались в Гоструда, только за первых два дня проверок инспекторы нанесли визиты на 152 предприятия, и при этом выявили на рабочих местах 240 сотрудников без трудовых договоров. На сайте ведомства каждый день появляются сообщения с внушительными цифрами. "Черкасщина: на полях обнаружено 108 нелегальных работников, которые собирали клубнику". "Тернопольщина: в швейном цехе выявлено 40 нелегальных работников" и т. п. Кстати, судя по заголовкам, Тернопольщина – в лидерах по выявлению нелегальных работников.

Нарушителям грозят приличные штрафы – до 200 тыс. грн.

Эксперты: проверки вряд ли снизят долю теневой экономики

Андрей Гевко считает, что в результате одних только проверок доля теневого сектора не снизится. Чтобы трудовые отношения оформлялись в соответствии с законом, необходимо снизить налоговую нагрузку и упростить процедуры администрирования трудовых отношений для малого бизнеса.

Адвокат Андрей Гевко / Фото: Facebook

"Потенциально оформлять работников будут только те предприниматели, к которым Гоструда придет с проверкой и выдаст соответствующее предписание об устранении нарушений. Такая тенденция существует в течение последних нескольких лет. При этом оформлять будут только часть работников. Я не думаю, что такие проверки приведут к закрытию бизнесов. Некоторые предприниматели будут искать варианты сокрытия трудовых отношений. Например, оформляя работников через гражданско-правовые договоры, по которым меньшее налогообложение. Некоторые будут подписывать эти договоры без даты и предоставлять только при проверке. Суды часто, оценивая такие гражданско-правовые договоры, становятся на сторону бизнеса", – говорит Андрей Гевко.

Директор отраслевой ІТ Асоціації Software Ukraine Виктор Валеев считает, что в период кризиса не стоит проводить массовые проверки. Они уместны, например, на предприятиях с вредными или опасными условиями труда, где работники также часто оформлены не по закону и в случае проблем оказываются социально не защищенными.

Директор отраслевой ІТ Асоціації Software Ukraine Виктор Валеев / Фото: Facebook

"Я считаю, что начинать бороться с теневым сектором нужно не с проверок трудоустройства, а с гораздо более масштабных нарушений. Например, с контрабанды, с масштабных уклонений от налогов. Конечно, вопросы трудовых отношений тоже должны контролироваться, но здесь стоило бы разграничить разные индустрии. Например, на вредных производствах люди обязательно должны быть оформлены, потому что там могут быть несчастные случаи, профессиональные заболевания. Также нужно проверять предприятия, где люди вообще не оформлены. А вот если они оформлены по гражданско-правовым договорам или как СПД контракторы, это не такое уж серьезное нарушение, и в период кризиса наказывать такие предприятия я считаю нецелесообразным. Что касается IT-бизнеса, то в городах, которые являются центрами IT-индустрии, сейчас не проходят массовые проверки инспекции по труду, я слышал только о единичных случаях в регионах. А 15 июля принят во втором чтении законопроект о "Дия. Сити", который вообще запретит большинство проверок в нашей сфере", – говорит Виктор Валеев.

Также эксперты считают, что на самом деле выявляется больше нарушений, чем фигурирует в отчетах. Однако некоторым предпринимателям удается договориться с инспектором за "вознаграждение" и таким образом пройти проверку без проблем.

"С нелегальным оформлением работников нужно бороться, но другими методами. Масштабные проверки только создают дополнительные проблемы для бизнеса, перегружают суды и развивают коррупцию. Ведь всегда проще заплатить инспектору, чем потом идти в суд или платить большие штрафы", – говорит Андрей Гевко.

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