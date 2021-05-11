Аэропорт "Борисполь" серьезно нарастил пассажиропоток за счет украинских туристов: названы цифры

Аэропорт "Борисполь" / Фото: Pixabay
Международный аэропорт "Борисполь" в первые четыре месяца 2021 года начал восстанавливать пассажиропоток с помощью чартерных авиарейсов, которыми в основном летают украинские туристы.
Об этом со ссылкой на данные предприятия сообщает Avianews.com.
По сравнению с январем-апрелем 2020 года этот сегмент перевозок вырос на 45% (всего 843 тыс. пассажиров). Регулярные рейсы – в минусе на 51% (всего 908 тыс. пассажиров). Всего за первые четыре месяца 2021-го "Борисполь" обслужил 1,75 млн пассажиров (минус 28% по сравнению 2020-м).
Число трансферных пассажиров в январе-апреле 2021 года сократилось на 84,9% (59 тыс. человек). Это 3,4% от общего пассажиропотока в "Борисполе".
Статистика аэропорта "Борисполь" в январе-апреле 2021 года:
- Общий пассажиропоток: 1,75 млн, — 28,3%
- Международный пассажиропоток: 1,6 млн, — 28,6%
- Внутренний пассажиропоток: 143 тыс., — 24,1%
- Трансферные пассажиры: 59 тыс., — 84,9%
- Общее число рейсов: 15 954, — 18,5%
- Международные рейсы: 12 844, -25,4%
- Внутренние рейсы: 3 110, +31,4%
Статистика аэропорта "Борисполь" в апреле 2021 года:
- Общий пассажиропоток: 544,9 тыс.
- Международный пассажиропоток: 508 тыс.
- Внутренний пассажиропоток: 36,9 тыс.
- Трансферные пассажиры: 22 тыс.
- Пассажиры регулярных рейсов: 275 тыс.
- Пассажиры чартерных рейсов: 270 тыс.
- Общее число рейсов: 4 894
- Международные рейсы: 4 075
- Внутренние рейсы: 819
Напомним, венгерский лоукост Wizz Air с 1 июля откроет первый рейс из "Борисполя" за последние 10 лет. Все это время базой лоукостера был аэропорт "Киев" (Жуляны).
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