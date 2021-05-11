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Аэропорт "Борисполь" серьезно нарастил пассажиропоток за счет украинских туристов: названы цифры

11 мая, 15:25

Игорь Тимофеев

По сравнению с январем-апрелем 2020 года, сегмент перевозок вырос на 45%

Аэропорт "Борисполь" / Фото: Pixabay

Международный аэропорт "Борисполь" в первые четыре месяца 2021 года начал восстанавливать пассажиропоток с помощью чартерных авиарейсов, которыми в основном летают украинские туристы.

Об этом со ссылкой на данные предприятия сообщает Avianews.com.

По сравнению с январем-апрелем 2020 года этот сегмент перевозок вырос на 45% (всего 843 тыс. пассажиров). Регулярные рейсы – в минусе на 51% (всего 908 тыс. пассажиров). Всего за первые четыре месяца 2021-го "Борисполь" обслужил 1,75 млн пассажиров (минус 28% по сравнению 2020-м).

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Число трансферных пассажиров в январе-апреле 2021 года сократилось на 84,9% (59 тыс. человек). Это 3,4% от общего пассажиропотока в "Борисполе".

Статистика аэропорта "Борисполь" в январе-апреле 2021 года:

Статистика аэропорта "Борисполь" в апреле 2021 года:

Напомним, венгерский лоукост Wizz Air с 1 июля откроет первый рейс из "Борисполя" за последние 10 лет. Все это время базой лоукостера был аэропорт "Киев" (Жуляны).

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