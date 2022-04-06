Больше всего за 10 лет: сколько украинцев потеряли заработок во время войны

После введения военного положения многие украинцы потеряли работу или зарплату / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня, КГГА

После того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, многие потеряли работу, или же часть зарплаты. Через месяц военных действий некоторые предприятия начали возобновлять работу и адаптироваться к новым условиям. Однако не все готовы набирать новых работников или возвращать зарплаты на довоенный уровень.

Как показал опрос аналитического центра кадрового портала grc.ua, кризис на рынке труда из-за войны бьет именно по зарплатам украинцев.

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Влияние войны на украинский бизнес

Больше всего от военного кризиса пострадал микро- и малый бизнес. Компании из этой категории бизнеса составляют почти половину полностью прекративших работу из-за войны. Компании, состоящие из более 500 работников, преимущественно не остановили работу совсем, или частично в зависимости от региона Украины.

Большенство из них пытались помочь своим сотрудникам. 14,8% из 311 опрошенных компаний перевезли людей с семьями в безопасные регионы. 20% компаний выплатили единовременную финансовую помощь к заработной плате. 14% выплатили всю заработную плату, невзирая на отсутствие работы.

В то же время 30% опрошенных вообще не смогли помочь своим работникам. А часть вообще вынуждена была отправить людей в отпуска по собственному счету, сократить им заработную плату или вообще уволить.

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Самый большой удар на заработные платы с 2014 года

Кризис на рынке труда, вызванный войной, больше всего за последние годы повлиял на заработные платы украинцев.

"Например, в 2014 году, в год военной эскалации РФ в Донецкой и Луганской областях, 14% компаний на всей территории Украины сократили ежемесячные выплаты своим сотрудникам, а почти треть компаний (28%) пыталась удерживать зарплату в гривне в то время, когда произошла девальвация и обесценивание национальной валюты. В кризисный пандемический год 35,2% компаний озвучивали готовность уменьшать размер зарплаты", – говорится в результатах опроса.

А вот в 2022 году только 22% компаний сохранили размер зарплаты довоенных времен и предоставили дополнительную материальную помощь. Остальные 78% опрошенных компаний сократили зарплату, или ввели другие меры.

Сколько будут зарабатывать украинцы после войны

"Сегодня" пообщались с экономистом и финансовым аналитиком Алексеем Кущом и узнали, какие зарплаты следует ожидать украинцам после войны.

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По словам эксперта, все будет зависеть от сроков завершения войны и начала восстановления экономики. Есть два возможных сценария.

Первый – война в Украине завершается быстро, что сделает 2022 год годом экономического падения, величайшего в нашей истории. После него нас ждет скорое восстановление, и, как утверждает эксперт, 2023 год может стать годом наибольшего экономического роста в нашей истории.

В таких условиях много денег будет вкладываться в инфраструктурное восстановление. И все украинцы, не выехавшие за границу, начнут работать, и их заработная плата может быть высокой.

Второй сценарий – война продлится долго, перспективы быстрого экономического роста исчезнут. А, соответственно, уровень зарплат будет достаточно низким.

В то же время, Кущ отметил, что есть еще один фактор, который может сыграть роль в обоих вариантах развития событий.

"Это возможность рецессии (падения экономики) в Европейском Союзе и в еврозоне. Это может быть, если, например, падение возникнет на фоне высокой инфляции, что может привести к сокращению бизнес активности и рабочих мест. И тогда украинские мигранты, которые работают, например , в Польше могут потерять работу, и им придется возвращаться. Это может быть тоже фактор, который будет менять динамику заработных плат", – объяснил эксперт.

В Украине изменились условия труда во время войны

Раньше мы рассказывали, что изменилось в украинских трудовых отношениях на период военного положения.

Теперь работодатели могут заключать с работниками срочные трудовые договоры. Они могут длиться как в течение всего периода военного положения, так и на время замещения другого работника.

Закон также позволяет увеличить продолжительность рабочего времени на период военного положения до 60 часов в неделю. Если вы работали по сокращенной продолжительности рабочего времени, то вам ее могут поднять до 50 часов в неделю.

Также "Сегодня" рассказывали, какие трудовые права имеют участники территориальной обороны в соответствии с Законом Украины. Читайте и о том, где украинцам найти работу.