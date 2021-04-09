Больше не "Укрпочта": пенсии в Украине будут доставлять по-новому

Правила доставки пенсий и социальных выплат изменятся с 1 сентября. До этой даты выплаты будет доставлять "Укрпочта", потом ее заменят другими организациями. При этом домой деньги будут приносить уже не всем желающим, а только таким категориям:

люди с инвалидностью I группы;

лица, которые по заключению врачебно-консультативной комиссии не способны к самообслуживанию и нуждаются в постоянном постороннем уходе;

лица, достигшие 80-летнего возраста.

Все остальные категории пенсионеров, которые сегодня получают выплаты в отделениях "Укрпочты" или с доставкой на дом до 1 сентября 2021 должны выбрать банк, на счет в котором будут перечисляться деньги.

Об этом сообщила пресс-служба Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Фонд до 1 сентября проведет конкурс для выбора компаний, которые займутся доставкой соцвыплат.

"В случае, если к определенному сроку граждане не сделают выбор, выплата пенсий будет осуществляться через текущий счет в Ощадбанке", - предупредили в ПФУ.

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Такой счет откроют автоматически по обращению органа Пенсионного фонда Украины, о чем получателя просто проинформируют.

Получатели соцвыплат и пенсионеры смогут в любое время изменить уполномоченный банк по собственному желанию.

Напомним, ранее между "Укрпочтой" и Минсоцполитики возник конфликт из-за тарифа на доставку пенсий.