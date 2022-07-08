Больше не будут штрафовать: ВРУ приняла закон в защиту бизнеса

За просроченную отчетность во время войны не будут штрафовать / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

8 июля в Верховной Раде приняли за основу с сокращением срока подготовки законопроект в поддержку украинского бизнеса в условиях войны.

Документ №7378 предусматривает освобождение предпринимателей от ответственности за нарушение сроков обнародования финансовой отчетности в период действия военного положения.

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Проще говоря, представителей бизнеса во время войны и в течение трех месяцев после ее завершения не будут штрафовать за просроченную отчетность. Однако по завершении военного положения в течение трех месяцев бизнес должен будет обнародовать такие документы.

Нововведения касаются следующих документов:

годовой консолидированной финансовой отчетности;

аудиторских отчетов;

отчетов об управлении;

консолидированных отчетов об управлении;

отчетов о платежах в пользу государства;

консолидированных отчетов о платежах в пользу государства.

Гранты на собственный бизнес

В конце июня в правительстве заявили о новой программе поддержки "єРобота", в рамках которой микропредприниматели могут получить гранты на запуск собственного дела. Всего за год намерены выдать 20 тыс. грантов.

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Если человек имеет четкий бизнес-план, его можно подать на рассмотрение профильной комиссии вместе с заявкой на участие. Представители Ощадбанка и Государственного центра занятости проверят его соответствие требованиям и выдадут деньги, если все подходит.

Ограничений в сфере деятельности нет – это может быть салон красоты, автомойка, швейный цех или монтажные работы. На один проект могут выдать до 250 тыс. грн, которые поступят на специальную карту в банке и потратить их можно будет только по назначению – на оплату сырья, материалов, аренду и т.д.

"Сегодня" раньше рассказывали, за сколько можно купить готовый бизнес в Украине и писали, как предпринимателям получить 20 тыс. грн в поддержку своего дела.