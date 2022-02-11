Больше не будет дорожать? Сколько сейчас стоит газ в Европе и когда он упадет в цене

Что будет с ценами на газ в Европе / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Цены на газ уже не пугают мир высокими ценниками, но все равно остаются на довольно высоком уровне. Эксперты спрогнозировали, когда можна ожидать значительного снижения тарифов.

Так, в зимнем экономическом прогнозе Европейской комиссии утверждается, что на дешевое голубое топливо в 2022 году надеется не стоит. Газ подешевеет только в 2023 году.

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Отмечается, что электроэнергия и газ подорожали в IV квартале 2021 года (в октябре, ноябре, декабре). Аналитики считают, что цены на энергоносители будут снижаться постепенно.

Тем временем в ЕС недавно объявили о мерах помочь смягчить цены на электроэнергию. Годовой ГИПЦ (гармонизированный индекс потребительских цен) по прогнозам, достигнет 4,3% в 2022 году.

Но цена на голубое топливо для европейских стран продолжает расти. Так, по состоянию на 12:33 (11 февраля) стоимость газа составляет $875 за 1 тыс. куб. м (или 73,6 евро за МВт-ч), свидетельствуют данные биржи. Цена почти в пять раз больше, чем год назад.

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ЕС сокращает запасы газа

Запасы газа в ПХГ Евросоюза в январе 2022 упали ниже 40%, а расход голубого топлива из хранилищ в это же время на треть больше, чем за последние пять лет.

Даже несмотря на мягкую погоду, европейцы решили все равно использовать собственные запасы, чтобы сократить расходы на чрезвычайно дорогой импорт.

Но, по словам главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, Евросоюз уже разработал план действий на тот случай, если Россия прекратит поставки газа в регион.

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Раньше мы рассказывали, что Польша и Украина договорились о строительстве общего газопровода. Это поможет нарастить объемы газа, поставляемого на восток.