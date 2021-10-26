Более 30% за неделю: красная зона начала уничтожать прибыль кафе и ресторанов

Сколько прибыли “съел” карантин у ресторанов и кафе / Фото: Коллаж: Сегодня

Прибыль заведений общепита в красной зоне упала на 34% за неделю.

Об этом говорится в результатах исследования компании по автоматизации кафе и ресторанов Poster.

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Согласно данным, в таких регионах, как Днепропетровская Запорожская, Донецкая и Одесская области, выручка "просела" больше всего, в среднем на 34%.

В остальных же регионах данный показатель составляет 22%.

В красной зоне гости стали реже посещать кафе и рестораны и количество транзакций в период с 18 по 24 октября упало на 30% в сравнении с предыдущей неделей.

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В других областях данный показатель также упал, но не так сильно – на 17%.

Уменьшился и средний чек в заведениях красной зоны на 28%, а в остальных регионах на 16%.

Отмечается, что исследование базируется на информации из 7,5 тыс. заведений общепита.

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Новые ограничения "красной зоны"

Согласно новым карантинным правилам от Кабмина, в регионах, которые попадают в красную зону, могут работать только те учреждения, в которых 100% работников прошли вакцинацию от коронавируса.

Обслуживать можно только вакцинированных посетителей.

С 8 ноября в силу вступает постановление, которое позволяет увольнять сотрудников предприятий, учреждений и организаций, подлежащих обязательной вакцинации против СOVID-19.

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