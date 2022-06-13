Блокада прорвана: как украинское зерно прибыло в испанский порт

Украинское зерно пришвартовалось в порту Испании / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина смогла частично прорвать зерновую блокаду и первая партия кукурузы прибыла в Испанию морским путем.

Об этом сообщает CNN.

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Судно Alppila пришвартовалось 13 июня в порту Ла-Корунья с 18 тысячами тонн кукурузы на борту. Груз везли через Балтийское море, что фактически означает открытие нового маршрута для обхода блокады украинских портов.

Однако массовый экспорт зерна все еще невозможен, поскольку вывозить пшеницу и другие злаки получается только по суше.

Как везли кукурузу?

Сначала зерновые доставили из Украины на грузовиках в Польшу и уже там погрузили на корабль в порту Свиноуйсьце на Балтийском море.

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Ежегодно через Испанию проходит 400 тыс. т украинской кукурузы, что составляет 40% от общего импорта в 1 млн т для производство кормов для животных.

После начала войны Испания не могла получать поставки украинского зерна привычным путем, а везти их по суше через всю Европу это слишком долго и затратно.

Поэтому нынешнее открытие пути через Балтийское море разблокировало для Испании возможность закупать украинское зерно.

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"Это лишь небольшое количество кукурузы, но оно восстанавливает возможность импортировать из Украины", – заявили журналистам в группе производителей кормов для животных Agafac.

Маршрут для вывоза зерна

Ранее удалось вывезти украинское зерно в Литву, откуда оно также отправится в другие страны по морю.

Пшеницу везли на поезде в обход Беларуси через Польшу. Эшелон прибыл в литовский город Шештокус и оттуда отправится в порт Клайпеда.

"Сегодня" ранее писали, как Украина должна бороться с кражей нашего зерна оккупантами и рассказывали, кому РФ пытается его продать.