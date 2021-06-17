Биткоин попал под критику Всемирного банка, курс просел

Всемирный банк не захотел помогать Сальвадору с биткоином / Фото: Dado Ruvic/Reuters, REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Всемирный банк (ВБ) не будет помогать официальному внедрению биткоина в Сальвадоре, хотя правительство этой страны обращалось в организацию за поддержкой. В качестве причины отказа ВБ назвал проблемы криптовалюты с прозрачностью и экологией.

"Хотя правительство действительно обращалось к нам за помощью по биткоину, это не то, что Всемирный банк может поддержать, учитывая недостатки в плане окружающей среды и прозрачности", - сообщил Всемирный банк агентству Reuters.

Ранее министр финансов Сальвадора Алехандро Селайя заявлял, что страна обратилась к ВБ за технической помощью после принятия решения использовать криптовалюту в качестве платежного средства наряду с долларами США.

После критики со стороны Всемирного банка, курс биткоина просел ниже 40 тыс. долларов. Утром 17 июня главная криптовалюта торгуется на уровне 39,3 тыс. долларов за монету. Суточное падение составляет более 2%.

Курс биткоина 17 июня

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Подход Сальвадора вызывал недоумение не только у Всемирного банка. Например, по мнению аналитиков JPMorgan, решение властей относительно биткоина может поставить под угрозу отношения с Международным валютным фондом (МВФ). Правда, власти Сальвадора это отрицают и уверяют, что никакой неопределенности с программой МВФ у них нет.

"Как и в случае с долларизацией в начале 2000, не похоже, чтобы этот шаг был продиктован опасениями по поводу стабильности. Он больше ориентирован на рост. Однако сложно увидеть какие-либо ощутимые преимущества для экономики от принятия биткоина в качестве второй формы законного платежного средства", – добавили в JPMorgan.

Напомним, Сальвадор стал первым государством в мире, которое легализовало биткоин в качестве валюты. Это привело к росту курса BTC на 20% за неделю.

Тем временем, Украина ворвалась в топ-10 стран-лидеров по прибыли от биткоина. Министерство цифровой трансформации увидело в этом повод ускорить легализацию криптовалют в нашей стране. На данный момент законопроект о виртуальных активах, который вносит соответствующие изменения в Налоговый кодекс, принят только в первом чтении.

Впрочем, позволить себе покупку биткоина в Украине могут лишь немногие. О том, какой в стране прожиточный минимум, как он вырастет и что это изменит, узнавайте из сюжета "Сегодня":