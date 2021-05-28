Биткоин начал день с нового падения – сколько стоит криптовалюта и что дальше

Альткоины дешевеют. Главная криптовалюта уже пыталась подняться выше психологической отметки, но курс не удержался

Биткоин переживает не самый стабильный период / Фото: AFP

Биткоин начал последний рабочий день недели с очередного падения. Несмотря на уверенность некоторых инвесторов в том, что большая чистка на рынке криптовалют закончилась, биткоин вновь просел до 37,4 тыс. долларов. Накануне актив предпринимал попытки закрепиться в районе 40 тыс. долларов, но не сумел долго продержаться на этом уровне. Аналитики считают, что курс может просесть до 35 тыс. долларов

К 8:38 по киевскому времени биткоин торговался по 36,46 тыс. долларов, а чуть ранее курс опускался до 37,3 тыс. долларов, свидетельствуют данные CoinDesk.

Курс биткоина 28 мая

Большинство криптовалют из ТОП-10 рейтинга капитализации CoinMarketCap тоже показали негативную динамику за последние 24 часа. Если говорить об изменениях за неделю, то самое большое падение – у XRP (-17,85%).

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По мнению аналитиков CryptoNews, биткоин может подешеветь еще сильнее. Но рынок пока что сопротивляется такой динамике.

"Если будет четкий прорыв ниже 37 тыс. долларов, цена может упасть до 35 тыс. долларов. С другой стороны, начальное сопротивление находится около отметки в 39,2 тыс. долларов. А основное сопротивление – вблизи 40 тыс. долларов", - подсчитали эксперты.

Напомним, майское падение биткоина началось после того, как Илон Маск заявил, что Tesla перестает принимать оплату в биткоине из-за опасений в отношении экологичности добычи криптовалюты. Ранее Маск не раз высказывался в пользу криптовалюты, поэтому рынок воспринял его слова как изменение общей позиции. Кроме того, Китай ввел ограничения на майнинг и использование криптовалюты, что тоже подкосило рынок.

При этом биткоин-киты – держатели 10-100 тыс. монет – воспользовались паникой на рынке криптовалют. Они скупили в общей сложности 122,5 тыс. биткоинов на более чем 4,4 млрд долларов.