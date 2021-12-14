"Безопасность Европы мгновенно обвалится". Зеленский о планах Путина на "Северный поток – 2"

Зеленский высказался о возможном запуске “Северного потока-2” / Фото: Коллаж: Сегодня

Сам факт возможного ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2" является дестабилизационным для европейского региона и Украины.

Об этом в интервью итальянской газете La Repubblica рассказал Владимир Зеленский.

Реклама

Так президент ответил на вопрос журналиста о том, что для давления на Путина достаточно поставить под угрозу ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2".

"Россия вкладывается в различные рычаги давления на европейские страны для того, чтобы данный газопровод заработал, что означает конец транспортировки газа по территории Украины. Если это произойдет, безопасность востока и центра Европы мгновенно обвалится", – отметил Зеленский.

Глава государства также подчеркнул, что другие страны, в том числе Италия, только выиграют, если Украина станет полноправным членом европейского сообщества.

Реклама

Запуск "Северного потока – 2"

13 декабря новый глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что газопровод сейчас не может быть запущен в работу, так как нарушает европейское законодательство

Это едва ли не первое заявление подобного характера от представителей власти ФРГ, так как все остальные одобрительно отзывались о запуске трубопровода.

По мнению Бербок, вопрос угрозы безопасности, который создает "Северный поток – 2", также не снят.

Реклама

Ранее сообщалось, что глава МИД Австрии попросил Совет министров иностранных дел ЕС запустить трубу как можно скорее.

"Сегодня" с экспертом также разбирались, могут ли угрозы США и Германии действительно повлиять на ввод в эксплуатацию "Северного потока – 2".