Без ценников в магазинах и с "километровыми" очередями: сколько стоит пересидеть войну в Буковеле

Сколько стоит жизнь в Буковеле во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала войны на территории Украины жители, эмигрирующих с горячих точек, в основном выезжают или за границу, или же поселяются в западных областях государства. Не есть исключением и знаменитый горнолыжный курорт Буковель.

"Сегодня" расскажет вам обо всех преимуществах и недостатках проживания там.

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Жилье

Постепенно в Буковеле снижают цены (по сравнению с прошлой неделей) на проживание в отелях. Объясняют это в основном тем, что "не сезон". По нашим наблюдениям, стоимость жилья на горнолыжном курорте достаточно нестабильна, меняется она буквально каждый день.

По данным Booking, аренда отеля на месяц вам обойдется в среднем 35–45 тыс. грн в месяц. Пока мест хватает и предложений, собственно, тоже достаточно.

Стоимость гостиниц / Фото: booking.com

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Стоимость гостиниц / Фото: booking.com

Продукты

Цены на продукты живут, так сказать, своей жизнью. В маленьких магазинах ценников на товарах нет совсем. Некоторые на полках, где стоял алкоголь, разместили соки, но ценники не заменили. Случалось там и такое, что на полках пишет: "цену смотрите на товаре", однако, например, на той же колбасе стоимость не указана, о ней можно только догадываться.

Украинские переселенцы из других городов жалуются на то, что они не понимают, за что платят деньги, ведь конечную стоимость продуктов узнают только на кассах.

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Полки магазинов

Полки магазинов

Полки магазинов

Полки магазинов

Полки магазинов

Полки магазинов

С выбором продуктов проблем здесь нет совсем: полки магазинов переполнены разной всячиной.

Алкоголь здесь не продают вообще, нет даже чего-нибудь безалкогольного, к примеру, пива.

В заведениях цены такие же, как и в столице Украины, стоит учитывать также и то, что это курортное место. Так что стоимость одних и тех же продуктов будет отличаться от стоимости в других регионах страны. Правда, проблемы могут возникнуть с покупкой готового кофе. Ведь в самых дешевых заведениях, напиток не с лучшими вкусовыми свойствами стоит от 60-80 грн.

"Новая почта"

Важным моментом для многих переселенцев является и то, что получить свою посылку на почте, которая, например, в той же Полянице в Буковеле только одна, можно простояв в очереди 2-3 часа. На самом деле, скопление людей у отделения удивляет своими масштабами. Такую картину можно наблюдать каждый день.

Животные

Большинство гостиниц в Буковеле пускает своих клиентов, приехавших с животными, то есть с этим проблем не возникает. Волнует совсем другой вопрос – отсутствие зоомагазинов. Действительно, в Буковеле их попросту нет, купить корм для животных вы не сможете.

Однако люди, находящиеся здесь более длительный период времени, уверяют, что корм можно купить в Яремче. Однако и там выбор не слишком большой, но и, собственно, нужно как-то добраться до этого места.

Обменники

В обменниках Буковеля курс на покупку доллара и евро 30-33 грн соответственно. Продажи валюты нет.

Обменник в Буковеле

Бензин

Ближайшие заправки в Яремче и Татарове, где находятся АЗС "Укрнафта", ОККО и WOG.

Цены на ОККО:

А95+ — 38,99 грн за литр;

А95 — 33,41 грн;

А92 — 33,31 грн;

ДТ — 37,04 грн.

Цены на WOG:

А95+ — в наличии нет;

А95 — 33,41 грн;

А92 — 33,29 грн;

ДТ — 37,04 грн.

Цены на "Укрнефти":

А95+ — в наличии нет;

А95 — 33 грн;

А92 — 32 грн;

ДТ — 35 грн.

Украинцам будут бесплатно раздавать продукты

Ранее мы сообщали, что государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, проживающим в зонах активных боевых действий. В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:

зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;

крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;

макаронные изделия – 1 кг;

масло подсолнечное – 1 кг;

мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;

сахар – 1 кг;

молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;

хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, баранки, пряники) – 1 кг;

чай, кофе – 200 г.

Раньше мы рассказывали, как найти работу в Украине во время войны, а также писали, что ждет украинских переселенцев в Польше.