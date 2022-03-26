Без ценников в магазинах и с "километровыми" очередями: сколько стоит пересидеть войну в Буковеле

Сколько стоит жизнь в Буковеле во время войны / Фото: Коллаж: Сегодня
С начала войны на территории Украины жители, эмигрирующих с горячих точек, в основном выезжают или за границу, или же поселяются в западных областях государства. Не есть исключением и знаменитый горнолыжный курорт Буковель.
"Сегодня" расскажет вам обо всех преимуществах и недостатках проживания там.
Жилье
Постепенно в Буковеле снижают цены (по сравнению с прошлой неделей) на проживание в отелях. Объясняют это в основном тем, что "не сезон". По нашим наблюдениям, стоимость жилья на горнолыжном курорте достаточно нестабильна, меняется она буквально каждый день.
По данным Booking, аренда отеля на месяц вам обойдется в среднем 35–45 тыс. грн в месяц. Пока мест хватает и предложений, собственно, тоже достаточно.
Продукты
Цены на продукты живут, так сказать, своей жизнью. В маленьких магазинах ценников на товарах нет совсем. Некоторые на полках, где стоял алкоголь, разместили соки, но ценники не заменили. Случалось там и такое, что на полках пишет: "цену смотрите на товаре", однако, например, на той же колбасе стоимость не указана, о ней можно только догадываться.
Украинские переселенцы из других городов жалуются на то, что они не понимают, за что платят деньги, ведь конечную стоимость продуктов узнают только на кассах.
С выбором продуктов проблем здесь нет совсем: полки магазинов переполнены разной всячиной.
Алкоголь здесь не продают вообще, нет даже чего-нибудь безалкогольного, к примеру, пива.
В заведениях цены такие же, как и в столице Украины, стоит учитывать также и то, что это курортное место. Так что стоимость одних и тех же продуктов будет отличаться от стоимости в других регионах страны. Правда, проблемы могут возникнуть с покупкой готового кофе. Ведь в самых дешевых заведениях, напиток не с лучшими вкусовыми свойствами стоит от 60-80 грн.
"Новая почта"
Важным моментом для многих переселенцев является и то, что получить свою посылку на почте, которая, например, в той же Полянице в Буковеле только одна, можно простояв в очереди 2-3 часа. На самом деле, скопление людей у отделения удивляет своими масштабами. Такую картину можно наблюдать каждый день.
Животные
Большинство гостиниц в Буковеле пускает своих клиентов, приехавших с животными, то есть с этим проблем не возникает. Волнует совсем другой вопрос – отсутствие зоомагазинов. Действительно, в Буковеле их попросту нет, купить корм для животных вы не сможете.
Однако люди, находящиеся здесь более длительный период времени, уверяют, что корм можно купить в Яремче. Однако и там выбор не слишком большой, но и, собственно, нужно как-то добраться до этого места.
Обменники
В обменниках Буковеля курс на покупку доллара и евро 30-33 грн соответственно. Продажи валюты нет.
Бензин
Ближайшие заправки в Яремче и Татарове, где находятся АЗС "Укрнафта", ОККО и WOG.
Цены на ОККО:
- А95+ — 38,99 грн за литр;
- А95 — 33,41 грн;
- А92 — 33,31 грн;
- ДТ — 37,04 грн.
Цены на WOG:
- А95+ — в наличии нет;
- А95 — 33,41 грн;
- А92 — 33,29 грн;
- ДТ — 37,04 грн.
Цены на "Укрнефти":
- А95+ — в наличии нет;
- А95 — 33 грн;
- А92 — 32 грн;
- ДТ — 35 грн.
Украинцам будут бесплатно раздавать продукты
Ранее мы сообщали, что государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, проживающим в зонах активных боевых действий. В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:
- зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
- крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
- макаронные изделия – 1 кг;
- масло подсолнечное – 1 кг;
- мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
- сахар – 1 кг;
- молоко или его заменитель (сгущенка, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
- хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, баранки, пряники) – 1 кг;
- чай, кофе – 200 г.
Раньше мы рассказывали, как найти работу в Украине во время войны, а также писали, что ждет украинских переселенцев в Польше.