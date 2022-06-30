Без айкоса и кальяна? Что подготовил для украинцев следующий месяц

Электронные девайсы фактически приравняли к обычным сигаретам / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С 11 июля вступает в силу антитабачный закон 1978-ІХ, предусматривающий запрещение курения табачных изделий для нагрева в определенных законом местах наравне с сигаретами, кальянами и е-сигаретами.

Об этом сообщает Госпотребслужба Украины.

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Вдобавок ко всему запрещаются курилки в помещениях предприятий всех форм собственности и предоставленные полномочия органам местного самоуправления устанавливать свободные от курения места.

По информации госучреждения, каждый может подать жалобу на курение в запрещенном законом месте. Сделать это можно дистанционно через сайт Госпотребслужбы.

За курение в запрещенных законом местах ответственность несут как курильщики, так и субъекты хозяйствования, в помещении или на территории которых совершается правонарушение.

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По данным опроса Киевского международного института социологии, большинство украинцев (80%) поддерживают запрет курения табачных изделий для электрического нагрева (glo, Iqos) в общественных местах. При этом 86% граждан высказались за увеличение количества общественных мест, свободных от дыма (офисы, помещения предприятий, гостиницы).

Какие предусмотрены штрафы?

Верховная Рада еще 16 декабря приняла законопроект № 4358, согласно которому за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в общественных местах и заведениях общепита будут наказывать штрафами.

Тысячу гривен штрафа заплатят лица до 18 лет за продажу табачных изделий, касается это и поштучного распространения. Повторное нарушение 10 тысяч гривен.

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Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТВЭН в помещениях, общественных местах, заведениях ресторанного хозяйства. Субъекты хозяйствования заплатят за это три тысячи гривен штрафа, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тысяч гривен.

Реклама табачных изделий карается штрафом в 30 тысяч гривен, повторное нарушение – 50 тысяч гривен за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продаж табачных изделий.

Реклама в местах продажи табака также запрещена, кроме "одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне о имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".

Раньше мы рассказывали, как из РФ выходят крупнейшие производители сигарет, а также писали, за что курильщикам придется платить больше.