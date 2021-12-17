Деньги
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
✊ РФ попалась на Донбассе ⚽ Украина в Лиге наций 🍿 Кому нужна "Рада" 💸 Получить тысячу Зеленского
СЕГОДНЯ Новости экономики Новости экономики

Айкос и кальян под запретом? Что подготовил для украинцев антитабачный законопроект

Ульяна Лебич Ульяна Лебич Редактор Деньги Сегодня
17 декабря, 13:07
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
В Украине ужесточат требования к использованию табачных изделий и электронных сигарет, а также их производству и продаже
В Украине приняли антитабачный закон
В Украине приняли антитабачный закон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада 16 декабря приняла законопроект № 4358. Им власть ужесточает требования к использованию, рекламе, продаже и производству табачных изделий и электронных сигарет.

Согласно законопроекту №4358 за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в общественных местах и заведениях общепита будут наказывать штрафами.

Реклама

Соответствующий документ во втором чтении поддержали в четверг 317 народных депутатов (необходимый минимум – 226 голосов).

Запрет украинского производства, торговли, импорта

Законопроектом запрещается:

  • производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты более 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг;
  • сигареты со вкусовыми или ароматическими добавками;
  • сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт";
  • табачных изделий, рекламирующих курение или не содержащих предупреждений о его вреде для здоровья.

Согласно тексту документа, одна пачка должна содержать не менее 20 сигарет, а одна пачка табака для самокруток должна содержать не меньше 30 г табака.

Реклама

Противозаконно побуждать к употреблению

Производитель и импортер не может размещать информацию, прямую или косвенную, которая поощряет приобретения и употребления табака.

Предупреждение о вреде употребления табака должно покрываться не менее половины поверхности пачки сигарет, и по меньшей мере 65% площади поверхности передней и задней сторон пачки.

Запрет электронных сигарет

Согласно законопроекту вводится запрет на курение электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в:

Реклама
  • общественных местах;
  • заведениях общественного питания;
  • вокзалах;
  • аэропортах (кроме специально отведенных мест);
  • общежитиях;
  • отелях;
  • предприятиях всех форм собственности.

Штраф за продажу табака и курение кальяна

Тысячу гривен штрафа заплатят лица до 18 лет за продажу табачных изделий, касается это и поштучного распространения. Повторное нарушение 10 тысяч гривен.

Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТВЭН в помещениях, общественных местах, заведениях ресторанного хозяйства. Субъекты хозяйствования заплатят за это 3 тысячи гривен штрафа, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тысяч гривен.

Штраф за рекламу

Реклама табачных изделий карается штрафом в 30 тысяч гривен, повторное нарушение — 50 тысяч гривен за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продаж табачных изделий.

Реклама в местах продажи табака также запрещена, кроме " одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне о имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".

Штраф за рекламу в соцсетях

Любая реклама табачных изделий в социальных сетях под запретом, а также стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемые в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.

Производители и импортеры могут размещать информацию о своем ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТВЭН и электронных сигарет только на собственных сайтах.

Обязательное условие доступа к этим ресурсам — "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".

Цели и ожидаемые результаты от законопроекта

Законопроект призван сократить распространение курения среди людей всех возрастов, а в первую очередь среди детей и молодежи.

"Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные меры будут постепенно способствовать улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине",— отмечают в пояснительной записке документа.

Да, законопроект обязан производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей информировать Госпродпотребслужбу обо всех изделиях, которые они планируют ввести в обращение в Украине, а именно:

  • об их ингредиентах,
  • токсикологические данные и выбросы,
  • о дозах никотина в них.

Фейковый паспорт для покупки сигарет

Мошенники разработали фейковое приложение "Дії" для несовершеннолетних. Сервис предназначен для работы на операционной системе Android. Сервис дает продемонстрировать липовый COVID-сертификат и помогает подросткам совершить поддельный паспорт, чтобы купить спиртные напитки и сигареты.

В приложении существуют шаблоны нескольких документов:

  • студенческого билета;
  • паспорта;
  • карты налогоплательщика;
  • водительского удостоверения.

Но такие документы не помогут. При первом сканировании штрихкода любой человек сможет обнаружить подделку.

Разработчики оценили свое приложение в 120 гривен.

Раньше мы писали, почему украинцы начали массово брать микрокредиты.

А также сообщали, как не остаться без денег и жилья, не правильно оплатив штраф.

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама
Тарифы на газ
Больше новостей
ТОП публикаций
Юлия Ляхова

Юлия Ляхова

Team Lead Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Финанс-дайджест
Больше новостей
ТОП публикаций
София Зиновьева

София Зиновьева

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Бизнес News
ТОП публикаций
Ульяна Лебич

Ульяна Лебич

Редактор Деньги Сегодня

 Смотреть все статьи
Money-лайфхакер
Все новости
Последние новости
Показать еще
Теленевиданное
Уникальные достижения сенсационного канала
Включай - не переключай!
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

27.19

Российский рубль (₽)

0.3701

Евро (€)

30.84

Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Кликни, чтобы не стоять в очереди
Инвестсовет
Куда вложить: валюта, крипто или золото
Сделай правильный выбор!
Авиатуры
Куда летим? В Тель-Авив!
Узнать о новом направлении
ТОП бизнес
Золотая жила для предпринимателей
Чернигов
Харьков
Днепр
Львов
Черноморск
1/2
Почему не Киев?
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Green Energy
Лидеры солнечной энергетики
Что не так с Украиной?
Авторынок
Любимые б/у машины украинцев
Тест-драйв цен
Опрос
Математика нумизматики
За одну монету готовы платить 100 тыс. грн!
Поройся в копилке
(Не)праздничные цены
Сколько стоит Новый год
Загляни под елочку
Коммуналка
Кому отопление обойдется дороже всего?
Узнать!
Банк советов
Как экономить деньги?
Узнай - и начинай откладывать!
Опрос
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
18,36
30,50
30,00
29,00
18,37
30,55
29,55
28,26
19,28
30,59
30,38
28,98
19,57
33,49
30,60
29,95
18,76
33,79
30,78
30,12
19,36
33,99
30,78
30,12
19,64
33,99
30,78
30,12
19,64
34,59
30,00
28,29
19,01
36,97
30,78
33,97
19,97
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять