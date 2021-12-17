Айкос и кальян под запретом? Что подготовил для украинцев антитабачный законопроект

В Украине ужесточат требования к использованию табачных изделий и электронных сигарет, а также их производству и продаже

В Украине приняли антитабачный закон / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Верховная Рада 16 декабря приняла законопроект № 4358. Им власть ужесточает требования к использованию, рекламе, продаже и производству табачных изделий и электронных сигарет.

Согласно законопроекту №4358 за курение кальянов, электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в общественных местах и заведениях общепита будут наказывать штрафами.

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Соответствующий документ во втором чтении поддержали в четверг 317 народных депутатов (необходимый минимум – 226 голосов).

Запрет украинского производства, торговли, импорта

Законопроектом запрещается:

производство в Украине (кроме производства для экспорта), торговлю и ввоз сигарет с содержанием никотина в дыму одной сигареты более 1,0 мг, смолы – 10 мг, монооксида углерода – 10 мг;

сигареты со вкусовыми или ароматическими добавками;

сигарет, "напоминающих пищевой или косметический продукт";

табачных изделий, рекламирующих курение или не содержащих предупреждений о его вреде для здоровья.

Согласно тексту документа, одна пачка должна содержать не менее 20 сигарет, а одна пачка табака для самокруток должна содержать не меньше 30 г табака.

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Противозаконно побуждать к употреблению

Производитель и импортер не может размещать информацию, прямую или косвенную, которая поощряет приобретения и употребления табака.

Предупреждение о вреде употребления табака должно покрываться не менее половины поверхности пачки сигарет, и по меньшей мере 65% площади поверхности передней и задней сторон пачки.

Запрет электронных сигарет

Согласно законопроекту вводится запрет на курение электронных сигарет и табачных изделий для электрического нагрева (ТВЭН) в:

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общественных местах;

заведениях общественного питания;

вокзалах;

аэропортах (кроме специально отведенных мест);

общежитиях;

отелях;

предприятиях всех форм собственности.

Штраф за продажу табака и курение кальяна

Тысячу гривен штрафа заплатят лица до 18 лет за продажу табачных изделий, касается это и поштучного распространения. Повторное нарушение 10 тысяч гривен.

Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТВЭН в помещениях, общественных местах, заведениях ресторанного хозяйства. Субъекты хозяйствования заплатят за это 3 тысячи гривен штрафа, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тысяч гривен.

Штраф за рекламу

Реклама табачных изделий карается штрафом в 30 тысяч гривен, повторное нарушение — 50 тысяч гривен за каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продаж табачных изделий.

Реклама в местах продажи табака также запрещена, кроме " одного плаката размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне о имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".

Штраф за рекламу в соцсетях

Любая реклама табачных изделий в социальных сетях под запретом, а также стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемые в электронных сигаретах, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.

Производители и импортеры могут размещать информацию о своем ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТВЭН и электронных сигарет только на собственных сайтах.

Обязательное условие доступа к этим ресурсам — "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".

Цели и ожидаемые результаты от законопроекта

Законопроект призван сократить распространение курения среди людей всех возрастов, а в первую очередь среди детей и молодежи.

"Законопроект будет способствовать достижению целей устойчивого развития ООН, в отношении которых Украина обязалась сократить распространенность курения до 15% в 2025 году. Подобные меры будут постепенно способствовать улучшению здоровья населения и росту продолжительности жизни в Украине",— отмечают в пояснительной записке документа.

Да, законопроект обязан производителей и импортеров электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей информировать Госпродпотребслужбу обо всех изделиях, которые они планируют ввести в обращение в Украине, а именно:

об их ингредиентах,

токсикологические данные и выбросы,

о дозах никотина в них.

Фейковый паспорт для покупки сигарет

Мошенники разработали фейковое приложение "Дії" для несовершеннолетних. Сервис предназначен для работы на операционной системе Android. Сервис дает продемонстрировать липовый COVID-сертификат и помогает подросткам совершить поддельный паспорт, чтобы купить спиртные напитки и сигареты.

В приложении существуют шаблоны нескольких документов:

студенческого билета;

паспорта;

карты налогоплательщика;

водительского удостоверения.

Но такие документы не помогут. При первом сканировании штрихкода любой человек сможет обнаружить подделку.

Разработчики оценили свое приложение в 120 гривен.

Раньше мы писали, почему украинцы начали массово брать микрокредиты.

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