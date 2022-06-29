Бесплатная услуга для водителей: что предлагают сервисные центры МВД

Человек должен предоставить полный список документов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Если автомобиль сгорел или остался на оккупированной территории, или был поврежден и не пригоден к дальнейшему использованию, владелец транспортного средства может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки.

Об этом сообщило МВД Украины.

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Водитель должен лично или через уполномоченное им лицо предоставить полный пакет документов, необходимых для получения услуги, в бумажном виде. Услугу предоставляют бесплатно в течение рабочего дня с момента подачи документов.

Какие документы нужны?

Основной перечень документов, необходимые для получения услуги, а также требования к ним:

заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);

документ, удостоверяющий личность;

документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

свидетельство о регистрации ТС (при наличии);

номерные знаки (при наличии);

для физического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – объяснение;

для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца и приказ на назначение ответственного лица , акт на выбраковку;

при угоне номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – справка органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков, свидетельства о регистрации ТС, или справка о возбуждении уголовного дела.

Почему могут отказать в предоставлении услуги?

Основной перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:

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неполный пакет документов;

несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства с указанными в представленных документах;

проверка показала, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.

Обратите внимание, что после выбраковки транспортного средства возобновление регистрации невозможно.

Налог на роскошь

Министерство экономики обновило список автомобилей, подпадающих под оплату так называемого налога на роскошь,который, к слову, зависит от минимальной зарплаты.

Под налогообложение попадают машины, которые стоят не менее 2,43 млн грн.

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