Бесплатная услуга для водителей: что предлагают сервисные центры МВД

Человек должен предоставить полный список документов / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня
Если автомобиль сгорел или остался на оккупированной территории, или был поврежден и не пригоден к дальнейшему использованию, владелец транспортного средства может обратиться в ближайший сервисный центр МВД и заказать услугу выбраковки.
Об этом сообщило МВД Украины.
Водитель должен лично или через уполномоченное им лицо предоставить полный пакет документов, необходимых для получения услуги, в бумажном виде. Услугу предоставляют бесплатно в течение рабочего дня с момента подачи документов.
Какие документы нужны?
Основной перечень документов, необходимые для получения услуги, а также требования к ним:
- заявление установленного образца (заполняется в ТСЦ);
- документ, удостоверяющий личность;
- документ, удостоверяющий личность уполномоченного представителя (для физических лиц – нотариально удостоверенная доверенность);
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
- свидетельство о регистрации ТС (при наличии);
- номерные знаки (при наличии);
- для физического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – объяснение;
- для юридического лица: в случае отсутствия номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС акт служебного расследования, доверенность, оформленная в установленном порядке, копия решения владельца и приказ на назначение ответственного лица , акт на выбраковку;
- при угоне номерных знаков или свидетельства о регистрации ТС – справка органа внутренних дел об отказе в возбуждении уголовного дела по факту похищения номерных знаков, свидетельства о регистрации ТС, или справка о возбуждении уголовного дела.
Почему могут отказать в предоставлении услуги?
Основной перечень оснований для отказа в предоставлении услуги:
- неполный пакет документов;
- несоответствие идентификационных номеров составных частей транспортного средства с указанными в представленных документах;
- проверка показала, что транспортное средство находится в розыске или под арестом.
Налог на роскошь
Министерство экономики обновило список автомобилей, подпадающих под оплату так называемого налога на роскошь,который, к слову, зависит от минимальной зарплаты.
Под налогообложение попадают машины, которые стоят не менее 2,43 млн грн.