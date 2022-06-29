Безкоштовна послуга для водіїв: що пропонують сервісні центри МВС

Людина повинна надати повний перелік документів / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Якщо автомобіль згорів, чи залишився на окупованій території, чи був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник транспортного засобу може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування.

Про це повідомило МВС України.

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Водій повинен особисто або через уповноважену ним особу подати повний пакет документів, необхідних для отримання послуги, на папері. Послугу наразі надають безкоштовно протягом робочого дня з моменту подання документів.

Які документи потрібні?

Основний перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них:

заява встановленого зразка (заповнюється в ТСЦ);

документ, що посвідчує особу;

документ, що посвідчує особу уповноваженого представника (для фізичних осіб – нотаріально посвідчена довіреність);

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);

номерні знаки (за наявності);

для фізичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ – пояснення;

для юридичної особи: у разі відсутності номерних знаків чи свідоцтва про реєстрацію ТЗ – акт службового розслідування, довіреність, оформлена у встановленому порядку, копія рішення власника та наказ про призначення відповідальної особи, акт про вибракування;

у разі викрадення номерних знаків або свідоцтва про реєстрацію ТЗ – довідка органу внутрішніх справ про відмову в порушенні кримінальної справи за фактом викрадення номерних знаків, свідоцтва про реєстрацію ТЗ або довідка про порушення кримінальної справи.

Чому можуть відмовити у наданні послуги?

Основні підстави для відмови в наданні послуги:

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неповний пакет документів;

невідповідність ідентифікаційних номерів складових частин транспортного засобу із зазначеними в поданих документах;

перевірка показала, що транспортний засіб перебуває в розшуку або під арештом.

Зауважте, що після вибракування транспортного засобу відновлення реєстрації неможливе.

Податок на розкіш

Міністерство економіки оновило список автомобілів, за які слід платити так званий податок на розкіш, (пов'язаний з мінімальною зарплатою).

Під оподаткування потрапляють машини, які коштують щонайменше 2,43 млн грн.

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