Бензиновый кризис ударил по общественному транспорту: что происходит с ценами на проезд

Бензиновый кризис ударил по частным перевозчикам / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

В украинских маршрутках стремительно растет стоимость проезда из-за дороговизны топлива. Со 2 июня подорожал проезд в общественном транспорте Львовской и Днепропетровской областей, а с 16 числа эта участь постигнет и Ивано-Франковск.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Иван Марцинкив в своем Facebook.

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Стоимость проезда в городе составит 10 грн, но для льготников останется бесплатным. Также подорожание не коснется коммунального транспорта, его стоимость останется 8 грн – при расчете банковской картой, и 6 грн – при использовании карты "Галка".

"Если до полномасштабной войны стоимость дизтоплива была около 30 гривен, то сейчас – 58. Бензин также подрос с 32 до 52 гривен. Кроме того, топливо регулярно в дефиците. Уже сейчас во Франковске два маршрута частных перевозчиков перестали курсировать", – объяснил Марцинкив.

Киевские местные власти тоже заговорили о поднятии стоимости проезда, частные перевозчики уже сделали это на некоторых маршрутах. Но о подорожании коммунального транспорта пока говорить рано.

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Бензиновый кризис

Банковский холдинг и крупнейший банк США JPMorgan прогнозирует рост цен на топливо еще на 30%, в добавок к уже рекордному их повышению.

Управляющий партнер HUG'S Эрик Найман рассказал, что за год бензин в США подорожал на 53%, что в сочетании с инфляцией в 8,3% создает сложнейшую ситуацию, последствия которой весь мир ощутит лишь через время.

В целом стоимость бензина зависит от четырех основных факторов:

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цена на сырую нефть;

стоимость переработки;

стоимость доставки и маркетинга;

налоги.

Украина потеряла с начала войны все пути поставки горючего и теперь стоимость топлива будет зависеть от ситуации в Европе, которая, в свою очередь, зависит от США.

"Сегодня" ранее писали, что происходит с ценами на бензин в Польше и рассказывали, какая ситуация на украинских заправках.