Бензин за 90 грн – грабеж? Могут ли АЗС выставлять такие цены

Спекулянты наживаются во время бензинового кризиса / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Во время бензинового кризиса украинцы сталкиваются с ценами на горючее на уровне 60, 80 и даже 90 грн. Такая цена почти вполовину больше, чем разрешено государством. Однако это не мешает спекулянтам и дальше зарабатывать на украинцах.

Обоснованы ли такие цены и кто должен их контролировать, "Сегодня" рассказал эксперт рынка горючего, директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн.

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Спекулянты просто получают доходы на дефиците

Как утверждает Куюн, цена на бензин свыше 45 грн – ничем не обоснованная, и является прибылью разного рода спекулянтов.

"Мы же видим таможенную стоимость этих нефтепродуктов, по чем оно заходит на границе. Ну откуда у него цена 60 грн? Горючее заходит по 38 грн, плюс добавляем 6-7 грн маржи, получаем 44-45 грн. Но не 60 грн. Это просто заработок спекулянтов, грабеж людей", – подчеркнул эксперт.

Он добавил, что есть постановление Кабмина, имеющее силу закона, о государственном регулировании цен. Есть предел, выше которого нельзя торговать бензином. При этом на заправках, не выходящих за этот уровень, стоят огромные очереди, и люди могут быть недовольны тем, что бензина нет. А вот к спекулянтам, которые игнорируют ограничения, но имеют бензин, вопросов нет.

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Как отметил Куюн, такая ситуация удивляет, как и то, что государство никак не реагирует на спекулянтов.

"Нужно дать сигнал рынку, что этого нельзя делать. Это чистая спекуляция. Когда правительство пошлет сигнал рынку, что мы будем наказывать за это, то я уверен, что падет спрос на спекулятивные оптовые партии, ведь именно они, а не розница, поднимают цены на горючее", – убежден эксперт.

Дефицит бензина в Украине задел всю Европу

Ранее "Сегодня" писали, что чтобы в Украине было горючее, нужно перестроить всю европейскую систему перевозок нефтепродуктов.

Европа не была готова к такому большому клиенту, как Украина. С этого рынка никто никогда не поставлял горючее в нашу страну, а значит, и не была налажена транспортная инфраструктура. Соответственно, участники рынка горючего вкладывали ресурсы в работающие транспортные пути.

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Сергей Куюн подчеркнул, что наше государство сейчас меняет наработанные системы и строит новые пути. И это касается не только европейского рынка, но и рынка всего мира.

"Поэтому Украина делает такие вещи, которые никто никогда не делал. Это очень непросто, но потенциально это возможно", – заметил Куюн.

Кроме того, ускорить процесс перестройки может и нефтяное эмбарго против России. Если Европа примет решение о полном отказе от российских нефтепродуктов, нефтяные потоки потекут в новых направлениях, и это будет означать большое перераспределение.

Также мы рассказывали, когда в Киеве исчезнут очереди за бензином, и каких спекуляций с горючим следует остерегаться украинцам.