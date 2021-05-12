Бензин стал еще дороже: почему заправки вернули цены на уровень апреля

В сетях АЗС автомобильное топливо подорожало на 10-50 копеек за неделю, на некоторых заправках литр А-95 уже дороже 30 гривен

/ Фото: Данил Павлов, Сегодня

Во вторую неделю мая цены на бензин в Украине продолжили рост. Розничные сети АЗС с 7 по 11 мая подняли цены на бензины и ДТ в пределах 10-50 коп./л. и стоимость топлива не только вернулась на уровень начала апреля, но и превысила его на 10-15 копеек. Как объяснили "Сегодня" эксперты, это связано и с глобальным подорожанием нефти, и с внутренними особенностями украинского рынка – вышел срок "джентльменских договоренностей" правительства и продавцов топлива.

Цены на АЗС:

На Shell бензин А-92 подорожал на 19 коп./л, до 28,70 грн/л, бензин А-95 – на 39 коп./л, до 30,14 грн/л.

В сети AMIC цены на бензины выросли на 30 коп./л, до 28,68 грн/л и 29,68 грн/л соответственно.

В сети KLO все виды топлива подорожали на 10-30 коп./л.

BVS подняла цены бензинов на 40-50 коп./л, дизтоплива – на 30 коп./л.

Топливо в сети Motto подорожало в среднем на 43–58 коп./л: А-92 – до 26,70 грн/л, А-95 – до 27,68 грн/л, ДТ – до 26,63 грн/л.

"БРСМ-Нафта" на 31 коп./л повысила стоимость дизтоплива, а бензинов – на 10 коп./л.

Замдиректора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев объяснил рост цен на бензин тем, что в мае розница продолжила выбирать подорожание в опте на 4-6% (1-1,5 грн/л). Также эксперт напомнил: 30 апреля истек срок меморандума между Кабмином и нефтетрейдерами о граничных ценах на бензин А-95 – не выше 30 грн/л.

"Украинские розничные сети приступили к пересмотру цен на прошлой неделе. Основная причина – рост мировых цен на нефть и нефтепродукты. Так, с начала апреля по 7 мая мировые цены на нефть выросли с 62 долл./барр. до 69 долл./барр., а нефтепродукты в Европе подорожали на 7-11%. При этом мелкооптовые партии ДТ в Украине за тот же период подорожали на 10%, до 24,02 грн/л, бензинов – на 8%, до 26,56 грн/л и 27,42 грн/л за А-92 и А-95 соответственно", – добавил Сергей Куюн.

Напомним, украинский топливный рынок заполонил фальсификат. Почему от этого страдают даже те, у кого нет автомобиля, смотрите в сюжете:

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