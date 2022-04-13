Борщ и салат будут деликатесами? Какие товары в Украине рискуют стать дефицитом

Рассказываем, что будет с продуктами в Украине / Фото: Getty Images, УНИАН
Война России против Украины существенно изменила экономику страны. Враг разрушает украинские нефтебазы и НПЗ, взрывает логистические терминалы и склады, уничтожает дороги и мосты. Из-за этого в крупных городах в магазинах мы часто наблюдаем пустые полки с теми или иными видами продуктовых товаров.
"Сегодня" с экспертами разбирались, какие продукты в этом году будут в дефиците.
Топлива меньше, чем нужно
Те водители, которые в последнее время ездят по Украине, уже обратили внимание, что многие заправки стоят закрытыми или продают какой-то один вид топлива – бензин или дизель. В ближайшее время ситуация вряд ли улучшится. Россия нанесла десятки ракетных ударов по украинской топливной инфраструктуре – разрушены многие нефтебазы, а также Кременчугский НПЗ.
На многих заправках продают только премиальные виды топлива. Дешевые бензин и дизель, даже если и есть в наличие, то отпускаются по талонам. Эксперты говорят, что происходит это из-за того, что очень сильно подорожала логистика и сети АЗС не могут продавать бензин по установленным государством ценам.
"Правительственный расчет цен справедлив, во-первых, при поставке жд-партий, во-вторых, с реализацией в западных областях. Для восточных, южных и центральных областей следует добавить 1 грн/л транспортировки бензовозом. При этом все расчеты – чисто теоретические. Потому что физически нужных объемов нет. В настоящее время импорт начали главным образом три-четыре национальных сети, но в очень ограниченных объемах", – объясняет руководитель консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн.
По его словам, мелкие и средние региональные сети вынуждены останавливаться, что приводит к тому, что на АЗС национальных операторов тоже заканчивается топливо. Плюс они держат определенный запас для "силовиков", муниципалитета, корпоративных клиентов (последним тоже начали вводить лимиты).
"Ситуация резко ухудшилась после остановки Кременчугского НПЗ и нуждается в оперативных действиях со стороны правительства. Пока все остается как есть, фактически остановлено бронирование новых объемов топлива за рубежом, которые из-за сложной европейской логистики и украинской бюрократии идут очень медленно", – говорит Куюн.
Борщ и салат станут деликатесами
Не менее опасная ситуация на продовольственном рынке. Во-первых, Россия оккупировала южные области и там не смогут вовремя провести посев ряда сельскохозяйственных культур. Под угрозой в этом году будет урожай лука, моркови и бахчевых.
В первую очередь речь идет о Запорожской и Херсонской. Эксперты говорят, что эти регионы давали значительную долю урожая лука, моркови, арбузов и томатов открытого и закрытого грунта. Если недополучение урожая моркови в этих регионах можно компенсировать увеличением площади в других, то выращивать лук и помидоры в других областях более проблематично. Поэтому аграрии на подконтрольных территориях не смогут компенсировать все потери в полном объеме.
Тепличная продукция в этом году тоже будет золотой. Так что о ранних огурцах и помидорах многим придется забыть.
"На прошлой неделе стартовал сезон отечественных тепличных томатов по ценам, которые оказались в два раза выше прошлогодних. Некоторые тепличные комбинаты вообще не запустились в работу в этом году, другие значительно сократили свои объемы производства из-за энергетического кризиса и войны, а некоторые из них до сих пор продолжают находиться в зоне активных боевых действий", – объяснили в компании "АПК-Информ: овощи и фрукты".
По словам специалистов, цены на томаты из Турции также остаются в два, а то и в три раза выше прошлогодних из-за увеличенного спроса в странах ЕС. Происходит это из-за увеличения временных переселенцев из Украины, дорогостоящей логистики и невозможности паромных отправок из Турции в Украину.
Также подорожала и гречка. В некоторых магазинах ее уже продают по 90-100 грн за килограмм. Такой резкий скачок цен объясняют тем, что в Украине был дефицит этой крупы и часть продукции мы закупали у России, торговля с которой, теперь прекращена.
А вот дефицит яиц из-за уничтожения 4-х миллионов кур на птицефабрике в Чернобаевке стране не грозит. Заместитель министра аграрной политики Тарас Высоцкий исключил вероятность дефицита куриных яиц, мяса птицы, молока и овощей на внутреннем рынке.
Ранее мы писали о том, как эмбарго на торговлю с РФ изменит экономику Украины. О том, как украинские магазины продают российские товары, читайте здесь.