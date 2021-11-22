Банковский коллапс в действии? Ощадбанк попал в новый скандал с картой киевлянина

В банке заявили, что для клиентов обязательна услуга страхования / Фото: Коллаж: Сегодня

Клиент государственного Ощадбанка пожаловался, что сотрудники банка заставили его заплатить 70 гривен за пластик для карты киевлянина, которую должны оформлять бесплатно.

Как написал на сайте "Минфина" украинец Руслан Некрутенко, он оплатил в кассу деньги, а на квитанции увидел, что получатель компания "МетЛайф", которая не имеет никакого отношения к производству пластика.

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Деньги "за пластик"

"Мной был задан вопрос на Минфине по поводу данного непонятного платежа, на что представители Банка взяли мои данные и пообещали провести возврат денежных средств за псевдо услугу "Выпуск модного пластика" под видом аферистичной страховки", – написал клиент банка.

Позже ему перезвонили представители финучреждения и собщили, что при открытии карты киевлянина обязательна услуга страхования на один месяц, которая как раз стоит 70 гривен. А карта жителя столицы еще в производстве.

"На сайте Банка этой информации нет, я и мой друг заплатили по 70 гривен какой-то шарашкиной конторе "МетЛайф" за "выпуск модного пластика". Естественно, толку что здесь написал мне представитель "Мы организуем возврат денег" — полный ноль", – пишет мужчина..

Деньги "за транспортировку"

Еще один украинец пожаловался, что за карту киевлянина в Ощадбанке требуют деньги. В этот раз за пересылку.

"Девять лет назад я работал на мотозаводе, конечно, мне было удобно получить карту на ул. Якира. Теперь я не работаю, живу по ул. М. Ушакова. Чтобы получить карту по месту жительства, банк хочет содрать с меня 40₴ за пересылку. А что значит перевыпуск карты за 80 гривен", – пишет украинец с ником Skorokhodov.

Клиент написал, что он инвалид по зрению и получает пенсию в размере 1700 гривен, а 80 гривен, при таких доходах, для него значительная сумма.

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Что говорят в банке?

Сотрудники ответили Руслану Некрутенко, пишут, что страхование, действительно, необязательно для клиентов.

"Страхование не обязательно и может оформляться только по желанию клиента. Извиняемся за неудобства. Эту ситуацию обязательно проверим и предоставим вам обратную связь", – объяснили в банке.

Второму украинцу, сотрудники банка пока что не ответили

Ранее мы сообщали, что в Киеве существенно увеличится стоимость проезда в общественном транспорте. Новые тарифы планируют установить после окончания отопительного сезона в столице.

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Напомним, из-за существенного увеличения цен на проезд в общественном транспорте Киева, в государственном Ощадбанке прочат коллапс – в отделения придет много украинцев по карточкам киевлянина.