Банківський колапс у дії? Ощадбанк потрапив у новий скандал із карткою киянина

У банку заявили, що для клієнтів є обов'язковою послуга страхування / Фото: Колаж: Сьогодні

Клієнт державного Ощадбанку поскаржився, що співробітники банку змусили його заплатити 70 гривень за пластик. картки киянина, яку мають оформляти безкоштовно.

Як написав на сайті "Мінфіну" українець Руслан Некрутенко, він сплатив у касу гроші, а на квитанції побачив, що отримувач компанія "МетЛайф", яка не має жодного відношення до виробництва пластику.

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Гроші "за пластик"

"Мною було поставлено питання на Мінфіні з стосовно цього незрозумілого платежу, на що представники банку взяли мої дані та пообіцяли провести повернення коштів за псевдо послугу "Випуск модного пластику" під виглядом аферистичного страхування", – написав клієнт банку.

Пізніше йому передзвонили представники фінустанови та повідомили, що при відкритті картки киянина обов'язкова послуга страхування на один місяць, яка коштує 70 гривень. А карта жителя столиці ще у виробництві.

"На сайті банку цієї інформації немає, я і мій друг заплатили по 70 гривень якійсь шарашкіній конторі "МетЛайф" за "випуск модного пластику". Звичайно, користы, що тут написав мені представник "Ми організуємо повернення грошей" – повний нуль", – пише чоловік.

Гроші "за транспортування"

Ще один українець поскаржився, що за картку киянина у Ощадбанку вимагають гроші. На цей раз за пересилання.

"Дев'ять років тому я працював на мотозаводі, звичайно, мені було зручно отримати карту на вул. Якіра. Тепер я не працюю, живу по вул. М. Ушакова. Щоб отримати карту за місцем проживання, банк хоче здерти з мене 40 гривень за пересилання. А що означає перевипуск картки за 80 гривень", – пише українець з ніком Skorokhodov.

Клієнт написав, що він інвалід по зору і отримує пенсію у розмірі 1700 гривень, а 80 гривень за таких доходів для нього значна сума.

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Що кажуть у банку?

Співробітники відповіли Руслану Некрутенко, пишуть, що страхування справді необов'язкове для клієнтів.

"Страхування не є обов'язковим і може оформлюватись лише за бажанням клієнта. Перепрошуємо за незручності. Цю ситуацію обов'язково перевіримо та надамо вам зворотний зв'язок", – пояснили в банку.

Другому українцеві співробітники банку поки що не відповіли.

Раніше ми повідомляли, що у Києві суттєво збільшиться вартість проїзду у громадському транспорті. Нові тарифи планують встановити після закінчення опалювального сезону у столиці.

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Нагадаємо, через суттєве збільшення цін на проїзд у громадському транспорті Києва, в державному Ощадбанку пророкують колапс – до відділень прийде багато українців за картками киянина.