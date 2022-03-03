Банки устанавливают свой курс: сколько стоит доллар в в ПриватБанке, Ощадбанке, Monobank и ПУМБ

Что происходит с долларом в банках / Фото: УНИАН

В связи с введение в Украине военного положения официальный курс доллара от НБУ зафиксирован на уровне 24 февраля, но это не мешает украинским банкам устанавливать свой.

"Сегодня" рассказывают, как обстоит ситуация в разных банках Украины по данным портала "Минфин".

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Итак, зафиксированный НБУ курс доллара составляет 29,25 грн, а евро – 33,17 грн. Банки отошли от этого, но не критично:

ПУМБ – 29,75/30,85 грн (купівля/продаж);

ПриватБанк – 29,25/29,33 грн;

Ощадбанк – 29,25/31,25 грн;

Monobank – 29,25/30,25 грн.

Курс евро 3 марта:

ПУМБ – 33,75/34,95 грн;

ПриватБанк – 32,16/32,76 грн;

Ощадбанк – 33,17/33,17 грн;

Monobank – 32,26/33,26 грн.

В остальных банках ситуация такая:

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Скриншот: Минфин

Курс рубля бьет рекорды

Тем временем, под гнетом западных санкций, российский рубль катится все ниже на биржевых торгах. В четверг, за несколько часов после начала торгов валюта со 106 руб. обвалилась до 116 относительно доллара.

На фоне этого рейтинговое агентство Fitch понизило рейтинг РФ до "В" с "ВВВ". Это расшифровывается как существенный риск дефолта при ограниченном запасе прочности и высокой уязвимости.

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"Сегодня" также писали, что украинцам разрешили снимать наличную валюту и рассказывали, кому и за что выплатят 6,5 тыс. грн.