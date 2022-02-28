АТБ вводит ограничения на продажу некоторых продуктов — кого это коснется

АТБ вводит ограничения на продажу социально значимых товаров / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
Торговая сеть АТБ вводит ограничения для продажи социальной группы товаров одному покупателю. Такое решение компания приняла для предотвращения создания искусственного дефицита и ажиотажа в связи с военным положением.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Ограничения вводят с 28 февраля на продажу следующих продуктов:
- хлеб;
- батоны;
- крупы;
- сахар;
- соль;
- макаронные изделия;
- растительное масло.
Вышеупомянутые продукты будут отпускаться в количестве не больше 2 единиц в одни руки.
Как работают супермаркеты в современных реалиях?
На сегодняшний день супермаркеты АТБ работают в усиленном режиме и решают проблемы бесперебойной поставки товаров. Магазины, которые находятся в зоне непосредственных боевых действий, закрываются но при стабилизации ситуации они продолжают свою работу.
"Основные усилия компании на сегодняшний день направлены на выполнение своей главной миссии — обеспечение населения продуктами питания и товарами первой необходимости", — говорят в компании.
График работы популярных сетей
Сеть магазинов АТБ открывается во всех городах в 8:00. А закрытие происходит за час до конца работы общественного транспорта в определенном городе.
У магазинов "Сильпо" график работы отличается. В городах, где ситуация более спокойная, он длиннее, а в населенных пунктах с напряженной ситуацией он зависит от комендантского часа. С графиком работы конкретного магазина можно ознакомиться здесь.
Сеть магазинов "NOVUS" не дает графика работы и только указывает список работающих магазинов состоянием на 10 утра каждый новый день. С ним можно ознакомиться здесь.
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