Арсений Яценюк: Надо не допустить превращения рынка земли в базар

Арсений Яценюк / Фото: nfront.org.ua

Власть должна не допустить, чтобы рынок земли, который открылся с 1 июля, повторил судьбу приватизации 90-х годов.

Об этом сказал премьер-министр Украины 2014-2016 годов, лидер партии "Народный фронт" Арсений Яценюк в программе "Большая пятница" на телеканале "Украина 24", передает пресс-служба партии.

Арсений Яценюк подчеркнул, что выступает за исключительно честный и справедливый рынок земли.

"Чтобы гражданин Украины был владельцем своей земли. Чтобы он мог ее купить, продать, передать в залог, передать в аренду, отдать в наследство. Делать с ней то, что должен делать каждый хозяин, и государство должно обеспечить ему это право", - сказал лидер "Народного фронта", – сказал он.

Сегодня главное, чтобы открытие рынка земли не произошло так, как во время приватизации 90-х годов, подчеркнул он.

По мнению Арсения Яценюка, рынок земли должен открываться тогда, когда гражданин страны имеет возможность найти для себя защиту в суде. В то же время судебная реформа в стране не проведена.

Читайте также: Рынок земли: как продать участок – алгоритм для продавца

Реклама

Крайне важным аспектом он назвал то, что земля – невозобновляемый товар. В то же время во время пандемии в мире были напечатаны триллионы долларов: "Таким образом, денег много, а ценных таких активов, тем более, как земля, на пальцах сосчитать".

Арсений Яценюк также отметил важность поднятия добавленной стоимости земли. Для этого, убежден он, нужно привлекать инвестиции для повышения эффективности сельхозпроизводства: "В Польше добавленная стоимость, эффективность сельскохозяйственного производства на одном гектаре, в два раза выше, чем в Украине".

"Поэтому сейчас основное для Владимира Зеленского и для всей власти – решение о рынке запустили, а теперь нужно не допустить, чтобы этот рынок был базаром, а чтобы это был справедливый рынок, где защищают владельца и инвестора", - сказал лидер "Народного фронта".

Арсений Яценюк отметил, что, по соцопросам, 77% граждан страны против рынка земли: "Но из этих 77% половина не знает о том, что такое рынок земли. Власть должна рассказывать, они должны доказывать людям, что это правильно, – и не только на словах, но и на деле".

Ранее новости "Сегодня" писали, чем открытие рынка земли не устраивает крупный бизнес.