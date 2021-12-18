50 тысяч за рекламу табака: как предпринимателям не влететь в копеечку

Предприниматели будут платить немаленький штраф за рекламу табака / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Власть ужесточила требования к использованию, рекламе, продаже и производству табачных изделий и электронных сигарет.

Согласно Закону № 4358, реклама табачных изделий карается штрафом от 30 до 50 тысяч гривен.

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Запрещена реклама как в соцсетях, так и на разных рекламных носителях или в местах продажи.

Реклама в местах продаж

Разрешено только "о дин плакат размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".

Другая реклама запрещена и наказывается штрафом.

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Рекламные носители

За каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продаж табачных изделий государство будет наказывать штрафом в 30 тысяч гривен. Повторное нарушение 50 тысяч гривен.

Реклама в соцсетях

Запрещено:

любая реклама табачных изделий в социальных сетях;

стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей , используемые в электронных сигаретах;

, используемые в электронных сигаретах; реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.

Производители и импортеры могут размещать информацию о своем ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТВЭН и электронных сигарет только на собственных сайтах.

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Обязательное условие доступа к этим ресурсам — "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".

Штрафы за продажу и курение

Тысячу гривен штрафа заплатят лица до 18 лет за продажу табачных изделий, касается это и поштучного распространения. Повторное нарушение 10 тысяч гривен.

Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТВЭН в помещениях, общественных местах, заведениях ресторанного хозяйства. Субъекты хозяйствования заплатят за это три тысячи гривен штрафа, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тысяч гривен.

Раньше мы подробно изучали антитабачный законопроект и узнавали, какие еще есть требования к использованию табачных изделий и электронных сигарет.

А также мы писали, как мошенники разработали фейковое приложение "Действие" для несовершеннолетних, чтобы те могли приобрести себе сигареты.