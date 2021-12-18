50 тысяч за рекламу табака: как предпринимателям не влететь в копеечку

Предприниматели будут платить немаленький штраф за рекламу табака / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Власть ужесточила требования к использованию, рекламе, продаже и производству табачных изделий и электронных сигарет.
Согласно Закону № 4358, реклама табачных изделий карается штрафом от 30 до 50 тысяч гривен.
Запрещена реклама как в соцсетях, так и на разных рекламных носителях или в местах продажи.
Реклама в местах продаж
Разрешено только "о дин плакат размером не более 40х30 см на одно место торговли, в котором предоставляется текстовая информация черного цвета на белом фоне об имеющихся в продаже табачных изделиях и ценах на них".
Другая реклама запрещена и наказывается штрафом.
Рекламные носители
За каждый факт рекламы на отдельном рекламном носителе или каждое отдельное мероприятие с целью стимулирования продаж табачных изделий государство будет наказывать штрафом в 30 тысяч гривен. Повторное нарушение 50 тысяч гривен.
Реклама в соцсетях
Запрещено:
- любая реклама табачных изделий в социальных сетях;
- стимулирование продаж электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемые в электронных сигаретах;
- реклама знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются электронные сигареты.
Производители и импортеры могут размещать информацию о своем ассортименте, потребительских характеристиках, обслуживании и использовании устройств для потребления ТВЭН и электронных сигарет только на собственных сайтах.
Обязательное условие доступа к этим ресурсам — "предварительная идентификация возраста пользователей с использованием документов, удостоверяющих личность в порядке, установленном Кабинетом Министров Украины".
Штрафы за продажу и курение
Тысячу гривен штрафа заплатят лица до 18 лет за продажу табачных изделий, касается это и поштучного распространения. Повторное нарушение 10 тысяч гривен.
Аналогичные штрафы вводятся за размещение или курение кальяна, табачных изделий, электронных сигарет или ТВЭН в помещениях, общественных местах, заведениях ресторанного хозяйства. Субъекты хозяйствования заплатят за это три тысячи гривен штрафа, а в случае повторного нарушения в течение года – 11 тысяч гривен.
Раньше мы подробно изучали антитабачный законопроект и узнавали, какие еще есть требования к использованию табачных изделий и электронных сигарет.
А также мы писали, как мошенники разработали фейковое приложение "Действие" для несовершеннолетних, чтобы те могли приобрести себе сигареты.