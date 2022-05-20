300 тыс. долларов за историю: в интернете продают уникальное сооружение

Здание, которому почти 200 лет, со своей историей, продают на сайте с объявлениями / Фото: Getty Images, ua.igotoworld.com, Коллаж: Сегодня

Во Львовской области расположена историческая солеварня "Салина", строительство которой датируется ХІХ веком.

Редакция "Сегодня" промониторила сайт с объявлениями OLX и нашла предложение в Стебнике – автор выставил на продажу солеварню.

Реклама

Недвижимость находится в заброшенном состоянии, но имеет площадь более 1000 кв.м. Так что владелец решил реализовать ее за 300 тыс. долларов. Мужчина отметил, что здание не является памятником архитектуры.

Солеварню продают за 300 тыс. долларов / Фото: olx.ua

Историческая солеварня

Несмотря на это, "Салина" имеет свою историю и могла бы в перспективе стать музеем, пишет Igotoworld. Индустриальное здание возвели при Австро-Венгрии и снаружи оно отдаленно напоминает небольшой дворец. Есть и соответствующее убранство:

Реклама

чугунные решетки;

витражи;

мозаичный паркет;

банкетный зал.

Известно, что, когда шахту в Стебнике открыли и решили освятить в 1848 году, туда приехал будущий император Австро-Венгрии Франц-Иосиф.

Особой была и методика добычи соли. Для образования рапы использовали местную реку Соляницу. Раствор вывозили наверх конной тягой, а затем привлекли более модерные технологии – паровую машину.

Воскресение исторического бренда в РФ

В России хотят снова производить автомобили "Москвич". Для этого будут использоваться мощности завода Renault. "КамАЗ" ведет переговоры с китайским автоконцерном JAC по поводу партнерства.

Реклама

Наладить производство намерены до конца 2022 года. Воскресшие "Москвичи" будут иметь двигатели внутреннего сгорания, а в перспективе могут стать электромобилями.

Ранее "Сегодня" писали, что мэр Москвы Сергей Собянин решил присвоить завод компании Renault. Его зачислили на баланс города, чтобы возобновить производство легковых автомобилей. Насколько "законно" такое решение, можно только догадываться. Если власти РФ отнимут имущество международной корпорации, то это может окончательно прекратить инвестиции в страну-агрессора.

На такой шаг россияне решились после того, как "Рено Россия" заморозило производство в Москве. Это был ответ корпорации на полномасштабное вторжение РФ в Украину.

Узнайте, на какие автомобили решили пересесть украинцы в связи с дефицитом горючего. Читайте также, какие расценки на АЗС после окончательной отмены госрегулирования цен на горючее.