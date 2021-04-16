17 предприятий Укроборонпрома пустят с молотка: ремонтировали суда, авто и авиацию

Госконцерн Укроборонпром передал Фонду госимущества 15 государственных предприятий и корпоративные права еще двух акционерных обществ, которое потеряли свое значение для обороноспособности страны, были убыточными и имели неудовлетворительные экономические показатели.
Об этом сообщает пресс-служба концерна.
Согласно постановлению КМУ № 1229 от 9.12.2020, ФГИУ переданы следующие предприятия:
- ГП "Винницкий авиационный завод "ВИАЗ "
- ГП "Запорожский автомобильный ремонтный завод"
- ГП "Нежинский ремонтный завод инженерного вооружения"
- ГП "Центральный научно-исследовательский институт навигации и управления"
- ГП "Ивано-Франковский котельно-сварочный завод"
- ГП "171 Черниговский ремонтный завод"
- ГП "Укроборонресурсы"
- ГП "Украинский радиотехнический институт"
- ГП "Укроборонлизинг"
- ГП "Харьковский автомобильный ремонтный завод"
- ГП "Специальное конструкторское бюро "Молния "
- ГП "Научно-исследовательский институт "Буран"
- ГП "Центральное конструкторское бюро "Изумруд"
- ГП "Закарпатское вертолетное производственное объединение"
- ГП "Львовский научно-исследовательский радиотехнический институт"
- ОАО "Завод "Квант"
- ПАО "Херсонский завод "Судмаш"
В процессе передачи в ФГИУ находится ГП "Харьковский завод транспортного оборудования" и в Минобороны – ГП "Украинская авиационная транспортная компания".
Общая стоимость активов этих предприятий на 1 июля 2020 превышала 280,6 млн грн. При этом только за первое полугодие 2020 года они получили убытков почти 15 млн грн, а общая задолженность по зарплате превысила 7,6 млн грн.
Таким образом, на сегодняшний день в состав Укроборонпрома входят 118 предприятий, из которых 21 – на временно оккупированной территории.
Напомним, 13 апреля Верховная Рада провалила голосование за постановление, которое запрещало проводить аукционы по продаже объектов большой приватизации. Мораторий действовал с 25 сентября 2020 года и вводился до окончания карантина. Но 30 марта парламент решил его снять. Рада пыталась отменить это решение и вернуть запрет, но при проголосовали только 49 депутатов.
Также сообщалось, что Рада вернула список госпредприятий, не подлежащих продаже. Прошлый перечень прекратил действовать еще 2019 года. Этот документ пока приняли в первом чтении, список еще будут дополнять.
В 2021 году доходы от приватизации предусмотрены в объеме 12 млрд гривен.
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