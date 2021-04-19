12 урожаев в год без земли и солнца. Что такое сити-фермы и как это работает в Украине

Классические фермы с бескрайними полями постепенно уходят в прошлое. Сейчас в мире – бум вертикального фермерства, которое еще называют "сити-фермерством". И Украина не стала исключением. Наши поля устают от промышленных культур. Да и на сам урожай влияет множество непредсказуемых факторов – начиная от погоды и заканчивая поведением фермера. Новости "Сегодня" узнали, в чем заключается альтернатива и как можно выращивать по 12 урожаев в год без земли и солнца.

Еще в 2017 году брат Илона Маска Кимбал запустил проект городского огородничества. Запатентованная им технология предусматривает выращивание овощей и зелени в контейнерах площадью 30 кв. м с вертикальными системами полива и специальным освещением. Еженедельно в них собирают до 23 кг листовых овощей. А на полив уходит всего 30 л воды в день.

Вертикальные фермы потребляют на 95% меньше воды, чем обычные теплицы, и могут быть любого формата – от 30 до нескольких тысяч "квадратов". Их часто размещают в заброшенных шахтах или гаражных контейнерах.

Новости "Сегодня" нашли такую ферму в Одессе. Ее хозяин – Иван Воробьев – занимается сити-фермерством уже девять лет. Свою ферму он обустроил в помещении, в котором делали церковные купола. Сначала там были только голые стены, даже без крыши. Теперь появилась и кровля, и отопление, и специальная агросистема.

На 150 кв. м Иван выращивает по 25 культур одновременно. Главный профиль – пророщенные горох и подсолнечник, щавель, руккола и съедобные цветы. Покупатели – местные супермаркеты и рестораны. Урожай в день – 40-50 кг.

"Помещение вроде бы 150 квадратных метров, а если растения все разложить по земле, то это примерно как 1000 квадратных метров поля. ... Зелень стоит на стеллаже всего по 4-5 дней. То есть оборот очень быстрый", – говорит сити-фермер.

Урожай выращивается с помощью гидропоники, то есть без грунта, с использованием специальных веществ. Солнце заменяют светодиоды. Поэтому за электроэнергию Иван платит по 1000 долларов в месяц. Но это не проблема – все окупается.

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Капиталовложения фермер подсчитывал так:

"Сделать ферму на 40 кв. м "под ключ" – 2000 долларов. Она может в день выращивать 15 кг зелени. А 15 кг зелени в день по 10 долл./кг – это, грубо говоря, 150 долларов в день, 4500 долларов в месяц. То есть оборот в месяц уже превышает вложения".

Свою технологию выращивания Иван разработал самостоятельно. Фермой он может управлять дистанционно – с помощью смартфона. И это дополнительная экономия. Кроме того, не приходится тратиться на защиту посевов от сорняков и насекомых, ведь на ферме нет открытого грунта.

Иван создал сити-ферму на собственные средства. Хотя, как говорит президент Украинской аграрной конфедерации Леонид Козаченко, наше законодательство предусматривает поддержку таких проектов. Правда, денег на ее реализацию нет:

"В законе прописано, что фермы могут субсидироваться государством до 50%. Но я не помню ни одного такого случая. Хоть этот закон и был принят лет 10 назад, никто не использовал эту норму. Ведь кроме того, что это прописано в законе, надо, чтобы в бюджете были предусмотрены средства. А их нет".

Главный плюс сити-фермерства – выращивать овощи можно круглый год. Этот факт превращает небольшой бизнес в перспективную технологию для всего человечества.

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