Золото обвалилося в ціні: чого очікувати від металу далі

Ціни на золото в 2021 році знизилися на 4% / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Світові ціни на золото 2021 року знизилися приблизно на 4%, до 1806 дол за унцію.

Про це повідомляє Forbes, посилаючись на дані Bloomberg.

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Водночас 19 січня ціна на золото зросла до максимуму з середини листопада 2021 р. Вартість унції подорожчала за день на 27 дол, до 1840 дол, а на початку торгів 20 січня ціни на золото піднімалися до 1844,15 дол. за унцію.

Графік XAUUSD (ru.tradingview.com)

На ці коливання в першу чергу впливають рішення провідних банків світу. Наприклад, у США нині анонсували про три підвищення облікової ставки. Європейський банк поки від таких кроків утримується. В Англії ставку підняли в грудні і обіцяють лише її не значне підвищення у цьому році. А Китай навпаки її скоротив.

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На думку експертів, хороші золотовалютні запаси країн не можуть суттєво обвалити ціну на золото, попри приріст інфляції. Проте багато хто побоюється, що сповільнення темпів економіки Китаю ще більше обвалить ціну на золото.

Ціни на золото у 2022 році

Олександр Потавін із ФГ "ФИНАМ" сказав у коментарі Forbes, що їхній діапазон цін із золота на цей рік — 1700-1870 дол. за унцію. Виходить, що ціни можуть коливатися в діапазоні від мінус 5,9% до нинішньої ціни 1806 дол за унцію до плюс 3,5%.

За прогнозом "Открытие Research", ринок золота в I кварталі 2022 року може залишатися сильним, але починаючи з II кварталу через слабкий сезонний попит і ймовірне зростання реальних доходностей казначейських паперів США ціна може знизитися до 1690 дол за унцію у середньому за роком (тобто зменшитися на 6,4%).

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Мінімальні значення на ринку золота в 2022 році можуть стандартно припасти на кінець III-початок IV кварталу, а до кінця року можливий рух вгору.

Пучкарьов з "БКС Мир инвестиций" очікує на початку 2022 року помірного зростання ціни на золото. У першій половині року експерт допускає підйом до 1900-2000 дол за унцію, але у другому півріччі не виключає корекцію та відкат ближче до 1500–1600 дол (мінус 11,4–16,9%).

Куди краще інвестувати

Американський інвестор та візіонер Роберт Кійосакі повідомив, що найкращим вкладенням є консервативні активи, наприклад золото.

Вперше він купив золото у 1972 році, коли воно торгувалося по 50 доларів за унцію. Сьогодні жовтий метал торгується приблизно за 1800 доларів за унцію. Інвестор продовжує й надалі купувати дорогоцінний метал.

Він вважає,що золото не може бути надруковане "з повітря", як гроші. Більше того, економічні події у світі не мають значного впливу на його вартість.

Крім золота українці можуть інвестувати у нафту та уживані автомобілі.

Раніше ми писали, що ціни на нафту побили рекорд, починаючи з 2014 року.