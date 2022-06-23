Взимку у квартирах буде 16-20 градусів: як правильно підготуватися до опалювального сезону

Готуватися до холодів варто саме зараз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

До опалювального сезону залишилося близько чотирьох місяців, а українців уже почали лякати тим, що ця зима може бути найскладнішою за всі роки незалежності. "Нафтогаз" досі не знає, де знайти гроші на закупівлю необхідного обсягу газу, а в уряді попереджають, що у квартирах українців цього року буде прохолодно.

"Сьогодні" розбиралися, як підготувати своє житло до опалювального сезону.

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Майже як у Європі

Напередодні надання Україні статусу кандидата в ЄС український уряд попередив, що наступної зими наші громадяни зможуть відчути себе європейцями як мінімум за температурою у квартирах та будинках.

"Тарифи на тепло не зміняться. Ми забезпечимо їхню стабільність. Опалювальний сезон розпочнеться вчасно. Для цього у нас є всі передумови. Але ми маємо відвикнути жити взимку з відкритими вікнами та обігрівати вулицю. Вважаємо, що оптимальна температура в будинку має коливатися в межах 18 -20 градусів, але в жодному разі не нижче 16 градусів. Як у економних країнах розвиненої Європи", – заявив керівник Мінрегіону Олексій Чернишов.

За словами міністра, як ми переживемо цієї зими, залежить від кожного з нас.

"Готуватися до холодів слід саме зараз. Головне завдання — забезпечити безперервність тепла. Ми розуміємо всі ризики та активно готуємось до них", – каже Чернишов.

Загалом, якщо перефразувати класиків, порятунок замерзаючих – справа самих рук замерзаючих і подбати про те, щоб у квартирі було тепло потрібно вже зараз.

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Килими, шкарпетки та обігрівачі

Експерти кажуть, що зараз дуже складно спрогнозувати, у кого з українців буде тепло, а хто залишиться без цих послуг. Адже ворожа ракета може прилетіти напередодні чи навіть під час опалювального сезону.

"Згоден із президентом і міністрами, що це буде найскладніший опалювальний сезон в Україні. І найнеприємніше, що на сьогодні нічого неможливо спрогнозувати, адже ситуація у будь-який момент може змінитися. За даними Мінрегіону, вже понад 800 об'єктів теплокомуненерго пошкоджено і більшість із них не підлягає ремонту", – каже голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко.

За словами експерта, окрім зруйнованих ТЕЦ та ТЕС, існують проблеми в інфраструктурі – у багато будинків буде складно подати тепло чи газ через зруйновані мережі. Тому він радить готуватися до зими наперед.

"Я не виключаю, що для економії газу, українські школи, ВНЗ та дитячі садки цієї зими працюватимуть онлайн. А в багатоквартирних будинках буде не 22-24 градуси , як ми звикли минулими роками, а 17-19 градусів", – продовжує Олег Попенко.

Причому експерт згоден, що цього року Україна та ЄС мерзнуть через те, що у нас буде дефіцит газу. Тому він рекомендує використовувати всі можливості для підготовки житла до зими – від утеплення до забезпечення альтернативних джерел тепла.

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"У Європі люди зараз масово докуповують кондиціонери, масляні радіатори та електроконвектори. У приватних будинках багато хто купує дрова та пелети. Європейці розуміють, що через дії Росії всім доведеться мерзнути цієї зими, але вони готуються до цього, тому купують теплі домашні речі – вовняні шкарпетки, махрові халати, теплі ковдри та килими. Теж саме потрібно робити і нам", – каже Олег Попенко.

До речі, сучасні інверторні кондиціонери дозволяють грітися взимку до температури на вулиці від -15 до -25 градусів. При цьому електроенергії вони споживають значно менше, ніж масляні радіатори та електроконвектори.

"У кондиціонерів у характеристиках є параметр COP (Coefficient of Performance), який позначає відношення потужності обігріву до споживаної потужності. У більшості сучасних моделей він становить близько 3 при температурах від 0 до -10. Це означає, що на виробництво еквівалентного тепла 3 кВт*год енергії буде витрачено 1 кВт*год електрики. У той час як традиційні електрообігрівачі всю споживану енергію переводять у тепло – у них цей коефіцієнт дорівнює одиниці. Іншими словами, кондиціонер утричі економічніший за електрообігрівач і не так сильно навантажує електропроводку в будинку", – пояснили нам в одній з компаній, що торгує кліматичною технікою.

Щоправда, і коштують кондиціонери суттєво дорожчі за електрорадіатори. Якщо звичайний електрообігрівач для невеликої кімнати можна купити за 1000 гривень, то кондиціонери стартують від 8 тисяч гривень і ще щонайменше 3 тисячі гривень доведеться віддати за його встановлення.

При цьому, найдешевші моделі (від 230 доларів) можуть працювати на обігрів, коли за вікном буде тепліше -5 градусів за Цельсієм. Просунутіші інверторні моделі зазвичай забезпечують обігрів приміщення при температурі за вікном вище -15 градусів, але їх ціна вже становить близько 400 доларів за штуку, а так звані арктичні моделі, з можливістю роботи на обігрів до -25 градусів, коштують вже від 500 доларів за штуку без вартості монтажу.

Головний мінус електрообігріву – велике навантаження на внутрішньобудинкові мережі, які можуть не витримувати і виходити з ладу. А коли в будинку не буде електрики, то й альтернативне обігрів має неактуальний вигляд.

Раніше ми писали про те, хто з українців ризикує опинитися взимку без опалення. Чому українцям радять запастися дровами та за якою ціною, читайте тут.