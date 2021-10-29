Забули перевести годинник? В "Укрзалізниці" попередили про зміни у квитках

Як зміниться графік перевезень із переходом на зимовий час / Фото: Колаж: Сьогодні

У цю неділю Україна переходить на зимовий час і у залізничних квитках час буде вказано з урахуванням переведення стрілок годинника.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці" 29 жовтня.

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Зазначається, що з 31 жовтня 2021 року о 4 годині за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад і у квитках на потяги вже вказано відкоригований графік.

"Мандрівники та зустрічаючі! Будьте уважні та вчасно приведіть у відповідність час свого годинника", – попереджають працівники "Укрзалізниці".

Перехід на зимовий час

Переводити стрілки годинника на годину назад чи вперед Україна почала ще з 1981 року і після набуття незалежності це правило обіцяли скасувати ледь не щороку.

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Такий перехід пояснюють тим, що у зимовий період це дозволить більш ефективно використовувати світловий день та економити електроенергію, однак дослідження свідчать, що економія при цьому мізерна і становить лише 1-3%.

А от шкода для організму від такого переходу набагато більш відчутна, адже ми намагаємося зсунути свій звичний графік на цілу годину і звикнути до цього лише за одні вихідні.

Для нормального переходу та адаптації знадобиться від 1 до 2 тижнів, в залежності від потреб оргінізму.

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"Сьогодні" розповідали, як це зробити без шкоди для себе та швидко адаптуватись.