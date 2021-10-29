Забыли перевести часы? В "Укрзализныце" предупредили об изменениях в билетах

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В это воскресенье Украина переходит на зимнее время и в ж/д билетах время будет указано с учетом перевода стрелок часов.
Про это сообщает пресс-служба "Укрзализныци" 29 октября.
Отмечается, что с 31 октября 2021 в 4 часа по киевскому времени стрелки часов будут переведены на один час назад и в билетах на поезда уже указан откорректированный график.
"Путешественники и встречающие! Будьте внимательны и вовремя приведите в соответствие время своих часов", – предупреждают работники "Укрзализныци".
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