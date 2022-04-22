WizzAir знову в Україні: куди і на коли можна забронювати квитки

WizzAir знову в Україні: найближча дата вильоту – 4 липня. Фото: pixabay / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air відновила продаж квитків на авіарейси з України вже цим цим.

Забронювати квитки вже можна на сайті компанії.

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Літаки курсуватимуть з аеропорту Києва та Львова вже з липня .

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Зазначимо, що ще 18 лютого Wizz Air відклала поновлення шістнадцяти рейсів з Києва, Львова, Одеси та Харкова до міст Європи.

Безкоштовні квитки українцям

Весь світ допомагає Україні у боротьбі з російською агресією, не стала виключенням і угорська авіакомпанія, яка з перших днів війни підтримала українських біженців Для наших співвітчизників було виділено 100 тисяч безкоштовних місць на короткомагістральних рейсах.

Українці могли вилітати на літаках компанії із Польщі, Словаччини, Угорщини та Румунії. Квитки можна було забронювати на офіційному веб-сайті Wizz Air.

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Раніше ми розповідали, що угорська авіакомпанія після вторгнення РФ в Україну змушена була повністю зупинити роботу в нашій країні. Також компанія відмовилася від польотів у Росії.