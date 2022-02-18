Wizz Air призупинила польоти із деяких українських міст: що відбувається

Wizz Air скасовує рейси з українських міст - чому / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Лоукост-авіакомпанія Wizz Air перенесла дату поновлення шістнадцяти рейсів з Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Про це повідомляє сайт Lowcostavia.com.ua.

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Нові дати виконання рейсів:

Київ – Зальцбург (Австрія) – з 3 жовтня;

Київ – Болонья (Італія) – з 3 жовтня;

Київ – Катанья (Італія) – з 5 травня;

Київ – Неаполь (Італія) – з 3 травня;

Київ – Порту (Португалія) – з 22 вересня;

Київ – Базель (Швейцарія) – з 6 липня;

Львів – Мілан (Мальпенса, Італія) – з 29 березня;

Львів – Неаполь (Італія) – з 27 березня;

Львів – Вільнюс (Литва) – з 10 квітня;

Харків – Відень (Австрія) – з 6 квітня;

Харків – Таллінн (Естонія) – скасовано з 18 лютого по 26 березня;

Харків – Пардубіце (Чехія) – з 22 вересня;

Одеса – Афіни (Греція) – з 20 вересня;

Одеса – Венеція (Тревізо, Італія) – з 12 квітня;

Одеса – Рим (Фьюмічіно, Італія) – з 11 квітня;

Одеса – Братислава (Словаччина) – з 21 червня.

Нові рейси до Європи

Ще у грудні 2021 року авіакомпанія Wizz Air відкрила маршрут із Києва до Стокгольма. Літак літає до Швеції щочетверга та неділі. А квитки можна купити за ціною 851-4569 грн.

17 грудня відкрили маршрут із Києва до Парижа, літають до французького аеропорту "Бове". Рейси будуть виконуватися по понеділках та п'ятницях, купити посадкові документи можна за ціною від 1404 до 3779 грн залежно від дати.

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18 грудня відкрився рейс до Нідерландів. За маршрутом Київ – Ейндговен літак літає по понеділках та п'ятницях. Коштують квитки від 851 до 4569 грн.

У День святого Миколая, 19 грудня, Wizz Air відкрив маршрут Київ – Дебрецен. Виконують ці рейси в середу та неділю. Ціни – від 420 до 1404 грн.

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