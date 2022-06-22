Виплати скасовуються: хто може втратити пенсію під час війни

Кому можуть скасувати пенсію / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні деякі правила виплат пенсій змінюються. Деякі ж закони набувають актуальності на тлі бойових дій.

У Пенсійному фонді України пояснили, кому скасують виплати пенсій, поки людина сама не звернеться за поновленням.

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Пенсію скасовують автоматично

Коли людина, яка мала пенсію, отримала статус зниклої безвісти за особливих обставин особи, то виплати зупиняються.

Такий статус стає чинним з моменту, коли про людину внесли відомості у Єдиний реєстр осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, що містяться у заяві про факт зникнення. Для цього у законодавстві є спеціально визначений порядок.

Законом України передбачено, що така особа не може отримувати пенсію.

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"Згідно зі статтею 47 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" пенсія виплачується пенсіонеру за місцем фактичного проживання пенсіонера в межах України. Враховуючи Закон України "Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин", особа, зникла безвісти, є фізичною особою, стосовно якої протягом певного часу немає відомостей про її місцеперебування", – пояснили в ПФУ.

Виплата пенсії поновлюється після особистого звернення такої особи до органів Пенсійного фонду України.

Як українським переселенцям забрати пенсію за кордоном

Раніше ми розповідали, що такі пенсіонери зможуть отримувати свої виплати на банківські картки. А пенсіонери-переселенці, які забирали гроші через відділення "Укрпошти", повинні змінити спосіб отримання виплати та "перевести" її нарахування на банківську картку.

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Також ми писали про те, що до кінця 2022 року має пройти ще три перерахунки виплат пенсій. Вони відбудуться у липні, жовтні та грудні. Читайте, кому та скільки виплачуватимуть грошей після перерахунків.

Читайте і про те, що потрібно робити, аби отримати посвідчення після призначення пенсії.