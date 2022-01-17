Усі зусилля даремні? Що буде з курсом долара найближчим часом

Долар в Україні може подорожчати / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Наступного тижня, з 17 по 23 січня, українська гривня продовжить девальвувати.

Такий прогноз дали експерти в ексклюзивному коментарі "Сьогодні".

Реклама

За словами аналітика компанії "Центр біржових технологій" Максима Орищака, цей період стане для гривні негативним і середній курс продажу коливатиметься від 27,75 до 28,10 грн.

"Населення не є причиною девальваційної динаміки, тобто ми не чекаємо з його боку зростання попиту на валюту. А ось бізнес та спекулянти провокуватимуть гривню до падіння", – каже Орищак.

На думку керівника відділу аналітики ГК Forex club Андрія Шевчишина, наступного тижня тренд на ослаблення гривні збережеться. Українська валюта рушить у зону 28,2-28,3 грн за долар, вважає аналітик.

Реклама

Найпесимістичніший прогноз дав президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко. На його думку, гривня ослабне до 28,5 грн, незважаючи на зусилля Нацбанку.

А член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що у цій ситуації прогнозувати будь-що складно.

Експерт сподівається, що Нацбанк зможе зупинити девальвацію і до кінця січня зміцнити гривню на позначці 27,5 грн/долар.

Реклама

Що може вдарити по гривні

За словами експертів "Сьогодні", напружена геополітична ситуація, пов'язана з агресивністю Росії, може дуже серйозно вплинути на курс гривні не на краще.

Керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній вважає, що саме це спричинило зростання долара і те, що інвестори почали продавати українську гривню.

За таких умов українцям рекомендують зберігати заощадження в іноземній валюті.

"Сьогодні" також писали, що буде з доларом у перші два місяці 2022 року.