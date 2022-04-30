Війна внесла свої корективи: як українцям застрахувати себе під час війни

Чи можна застрахувати себе від війни / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Війна з Росією застала зненацька багатьох українців. Ймовірно, лише одиниці звертали серйозну увагу на повідомлення західних країн про можливе повномасштабне вторгенння путінських військ до України і, маючи страхові договори, доповнювали їх такими незвичними доповненнями, "як воєнні ризики".

Редакція "Сьогодні" розповідає, як змінилася робота страхових компаній через бойові дії та чи можна наразі українцям застрахувати себе через війну.

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Як змінилася робота страхових компаній через війну

Переважна більшість компаній, за інформацією пресслужби НБУ, з 24 лютого працює в онлайн-режимі для обслуговування клієнтів. Продажі полісів та врегулювання страхових випадків теж були оптимізовані.

Онлайн українці можуть купувати більшість популярних полісів: "автоцивілку", КАСКО, закордонні подорожі і навіть "зелену карту", хоча до російського вторгнення її оформляли лише у паперовому вигляді.

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Наразі відвідувати страхову компанію потрібно лише у тому випадку, якщо йдеться про страхування здоров'я, адже спеціалісти мають перевірити фізичний стан клієнта.

Крім того, через війну страхові частіше пропонують клієнтам відстрочку сплати платежів, врегулювання без виклику поліції, оформлення договорів страхування онлайн навіть для тих, хто вже перебуває за кордоном, а також отримання медичних консультацій онлайн (при встановленні діагнозу компенсуються витрати навіть за кордоном).

Чи можна застрахувати себе під час війни?

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Страхування воєнних ризиків, а точніше, ризиків пошкодження майна, заподіяння шкоди здоров’ю чи загибелі внаслідок воєнних дій, в Україні не було розповсюдженим.

Все тому, що воєнні ризики у страхових компаніях укладають не окремим договором, а доповнюють до стандартних. Рішення щодо таких доповнень ухвалювали зазвичай в індивідуальному порядку, якщо просили клієнти. Ця практика особливо розповсюджена серед юридичних осіб.

Як розповів виданню Українська правда Олег Коваленко-Кужольний з компанії ІНГО, до них щодня звертаються українці через злочини, пов'язані з воєнними ризиками.

"Основні – викрадення, знищення майна через влучання вибухових пристроїв, пошкодження вогнепальною зброєю та осколками вибухових пристроїв. Через те, що такі заяви надходять переважно із зон бойових дій, адекватно зробити, навіть приблизну оцінку пошкоджень, зараз немає можливості", – розповів він.

Цікаво, що після російського вторгнення компанія припинили укладати договори, якими покриваються воєнні ризики, зазначили в компанії.

"Якщо хтось і буде страхувати життя від воєнних ризиків, то багато що тут залежатиме від регіону. Компанії, найімовірніше, відмовлятимуться, тому що війна Росії проти України ведеться без дотримання Женевської конвенції, тобто без правил", – зазначив журналістам один зі страхових брокерів.

Якщо ж йдеться про страхування життя чи здоров’я військових, то серед компаній навряд чи знайдуться так, хто спробує ризикнути і підписати договір.

Навіть якщо припустити, для формування страхового тарифу необхідно провести актуарні розрахунки (кількість всіх військових, поранених, загиблих), а всі дані в умовах війни засекречені.

Як застрахувати авто за кордоном

Про страховий захист свого автомобіля українцям варто подбати одразу після перетину державного кордону. Через війну деякі європейські країни навіть пропонують безкоштовні поліси або беруть на себе страховий захист українських водіїв.

Що ще важливо знати українцям про страхування автомобіля, який перетинає кордон, читайте у нашому матеріалі.

Раніше ми вже розповідали, які документи необхідно зібрати українцю для виїзду за кордон, і писали, які держави виплачують фінансову допомогу українцям.