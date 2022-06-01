Зовсім не газ: що насправді приносить Росії найбільше прибутку

Росія більше заробляє на нафті, ніж на інших ресурсах / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Експорт нафти і нафтопродуктів є для Росії більшим джерелом доходу, аніж поставки газу за кордон. Саме тому газ для країни-агресорки скоріше є зброєю, аніж грошима.

Про це, а також про конкретні цифри щодо доходів, розповіли журналісти Сергій Головньов та Юрій Віннічук в телеграм-каналі "Монополіст".

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Скільки РФ отримує від нафтогазової галузі

Експерти пояснюють, що нафтогазові доходи федерального бюджету Російської Федерації формують податок на видобуток корисних копалин та експортне мито.

Загалом у 2021 році через те, що ціни на газ та нафту зросли, збільшились і надходження до бюджету. Власне вони перевищили планові показники на рік у понад половину, а саме на 51,3%, і сягли 9 трлн рублів. І саме нафта принесла більше грошей.

"Зокрема від видобутку та продажу нафти і нафтопродуктів було отримано 7,6 трлн рублів податків ($107 млрд)", – йдеться у повідомленні.

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До прикладу, 2020 року нафтогазові доходи становили 5,2 трлн рублів, а у 2019 – 7,9 трлн рублів.

Загалом нафтогазові прибутки у РФ займають 36% від усіх надходжень до бюджету. У підсумку в повідомленні йдеться, що саме нафта для Росії є грошима, а газ агресорка використовує скоріше як зброю.

Євросоюз частково заборонив російську нафту

Раніше "Сьогодні" писали, що 31 травня лідери Європейського Союзу погодили шостий пакет санкцій, у якому окрім фінансових обмежень є і ресурсні.

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Зокрема, санкції забороняють купувати сиру нафту і нафтопродукти з Росії, що доставляються до країн ЄС морем. Але поки що обмежень не буде на закупівлю трубопровідної нафти.

У виданні Bloomberg підрахували, що поставки морським транспортом становлять близько двох третин російського імпорту нафти, і коли цей захід буде введений в дію, то це коштуватиме Путіну до 10 мільярдів доларів на рік.

Водночас "Газпром" продовжує перекривати постачання газу різним країнам за те, що вони не оплачують поставки в рублях. Цього разу без блакитного палива залишили данську компанію Orsted Salg & Service і німецьку Shell Energy Europe Limited.

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